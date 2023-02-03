動森真人版｜中國美女買下70萬平方米日本小島！超狂開箱片曝光

幾乎每個人都曾幻想過自己擁有一座小島！大陸一名30歲的正妹近日發影片自曝，買下日本70萬平方米的小島，成為島主並擁有永久使用權。



她透露，小島起拍價60萬人民幣，具體價格不方便說，但是是通過合法途徑購入。

此外，她還透露之後對於該小島的規劃，眾人看後齊喊羨慕（點圖了解更多）：

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影片顯示，小島景色非常秀麗，天高海藍，周圍海水水質也十分清澈，在海中可以清楚看到各種小魚和珊瑚礁。

面對如此優美的景色，正妹自豪說：「這70萬平方公尺的小島是我花高價買來的，當時起拍價是60萬，是通過合法途徑購入，至於到手價格不方面透露，目前具有永久使用權。」

正妹進一步表示：「之所以購入小島原因有三，一是自家留下來慢慢建設，留著度假，二是商業用途轉賣租賃，三是與合作夥伴開發旅遊項目。」

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不少網友看後羨慕表示，「年少不知富婆好，錯把少女當成寶」、「我的夢想我的偶像 」、「有錢真好」。

不過，也有網友指出：「海島這東西跟別墅類似，可能很多人是買得起，卻裝修不起，裝修起了，維護不起，這種小海島可能連淡水資源都沒有，一切淡水、食物都要從外面運進來，成本就高了。」

「買這種島都屬於看似便宜，實則玩不起，環保一般要求巨高，各種改造不允許，所有資源全靠外來運輸，成本上天。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】