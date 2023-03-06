不甘付了錢又被趕？英媒：哈里梅根想討回浮若閣摩爾宮裝巨額修費

英王查理斯三世（King Charles III）要求次子哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）「清空」其在英居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。英媒5日引述王室專家稱，他們肯定想討回之前用於裝修它2,000多萬港元的費用。



《星期日泰晤士報》王室編輯尼哈（Roya Nikkhah）稱這是白金漢宮將有一番計算的事情。

她認為白金漢宮不會在沒注意到租約未完的情況下通知他們、驅逐他們。哈利和梅根2022年才就浮若閣摩爾宮續了租約。她肯定他們會想收回那筆錢。

美國《紐約郵報》4日稱查理斯的要求令哈里夫婦為之驚呆。

尼哈認為查理斯並不關心他的決定引起的輿論。她說：「這是他的決定，他已做決定，且已拍板定案。」

哈利與梅根2020年3月「脫英」，該報稱他們當時已為浮若閣摩爾宮支付5個月租金，後來又陸續為它的開銷合計支付330萬美元（約2,590萬港元），使用期限到2022年3月21日。

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裝修費引起風波

已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世）生前明言，浮若閣摩爾宮這幢17世紀英國鄉村住宅是哈里王子夫婦的家。

它見證哈里夫婦拍攝官方訂婚照、婚禮後的晚宴、梅根有孕、懷着長子（Archie） ，以及次女莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）1歲生日的重要時刻。兩人2019年遷入，當時阿奇將出生。

兩人成為此宮新業主後，用了「君主撥款」（Sovereign Grant）240萬鎊（約2248萬港元）裝修。他們2020年宣布卸下高級王室成員身份後，這筆錢引起爭議。王子提出在赴美前全數歸還；巧合的是，當時有報道稱，兩人已與Netflix簽下巨額紀錄片合同，以及他們不再獲得查理斯的經濟援助。

這幢英國二級建築（Grade II Listed Building）由英國皇家財產局（Crown Estate）持有，即它是屬於英國君主的。哈里夫婦2020年「脫英」後，浮若閣摩爾宮仍是他們回鄉時的住所和基地。兩人現時仍有就此支付租金。

圖為英女王生前與梅根及哈里王子的合照。王子自幼與英女王親近，甚得她的喜愛。哈里成婚後，女王讓他與梅根住進浮若閣摩爾宮。（GettyImages）

王室貴胄居停

這幢有220多年歷史的建築物，背後當然有不少故事，維多利亞女王、女王三女海倫娜公主（Princess Helena），以至英女王伊利沙伯二世的祖父母——喬治五世（George V）和瑪麗王后（Queen Mary）都曾在此留下足跡。

維多利亞女王的密友、印度男僕卡里姆（Abdul Karim）也是入住此宮，且女王經常到此探訪。

英國王室：浮若閣摩爾宮位於英國溫莎區（Getty Images）

英王后的「避世屋」

浮若閣摩爾宮由英王喬治三世（George III）之妻夏洛特王后（Queen Charlotte）1801年下令興建。當時它被稱為Double Garden Cottage，有10間睡房。它最初是供她女兒使用，但後來住客也包括王室職員及外國王室成員等。

喬治三世晚年受精神問題困擾，被指舉止失常。英國廣播公司（BBC）稱王后帶同女兒經常到浮若閣摩爾宮「避世」，以離開宮廷及瘋顛的國王。