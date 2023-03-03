哈里梅根在英愛巢　有故事的浮若閣摩爾宮　見證盛寵衰榮幾多唏噓

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的發言人3月1日證實，已收到英王查理斯三世（King Charles III）要求他們離開在英居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。見證哈里與梅根訂婚新婚風光無限的這幢17世紀英國鄉村住宅，也曾陪伴不少王室貴胄走過人生高低起跌。



已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世）生前明言，浮若閣摩爾宮是哈里王子夫婦的家。

它見證哈里夫婦拍攝官方訂婚照、婚禮後的晚宴，以及梅根有孕、懷着長子（Archie） ，以及次女莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）1歲生辰的重要時刻。兩人在2019年遷入，當時阿奇將出生。

兩人成為浮若閣摩爾宮新業主後，用了「君主撥款」（Sovereign Grant）240萬鎊（約2248萬港元）裝修。他們2020年宣布卸下高級王室成員身份後，這筆費用引起爭議。王子提出在赴美前全數歸還；巧合的是，當時有報道稱，兩人已與Netflix簽下巨額紀錄合同，以及他們不再獲得查理斯的經濟援助。

這幢英國二級建築（Grade II Listed Building）由英國皇家財產局（Crown Estate）持有，即它是屬於英國君主的。哈里夫婦2020年「脫英」後，浮若閣摩爾宮仍是他們回鄉時的住所和基地。兩人現時仍有就此支付租金。

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這幢有220多年歷史的建築物，背後當然有不少故事，維多利亞女王、女王三女海倫娜公主（Princess Helena），以至英女王伊利沙伯二世的祖父母——喬治五世（George V）和瑪麗王后（Queen Mary）都曾在此留下足跡。

曾有一位王后到浮若閣摩爾宮逃離宮廷、暫時避開舉止瘋狂的國王；至後來，維多利亞女王的密友、印度男僕卡里姆（Abdul Karim）也是入住此宮，且女王經常到此探訪。

英國王室：浮若閣摩爾宮位於英國溫莎區（Getty Images）

王后下令建屋攜女避世

浮若閣摩爾宮由英王喬治三世（George III）之妻夏洛特王后（Queen Charlotte）在1801年興建。當時它被稱為Double Garden Cottage，有10間睡房。它最初是供她女兒使用，但後來住客也包括王室職員及外國王室成員等。

喬治三世晚年受精神問題困擾，被指舉止失常。英國廣播公司（BBC）稱王后帶同女兒經常到浮若閣摩爾宮「避世」，以離開宮廷及瘋顛的國王。

英國歷史學家拉帕波特（Helen Rappaport）指，「這裏就是溫莎區內的一個大型隱居處，讓她（夏洛特王后）可以離開一下。」她又指喬治三世「不時有瘋狂行為，很可能是難以相處，夏洛特王后把浮若閣摩爾宮當作隱居處。」

哈里梅根新居：維多利亞女王十分喜歡印度男僕卡里姆，並讓他入住浮若閣摩爾宮。圖為電影《維多利亞女王：日不落奇緣》劇照。

男僕升級「登堂入室」

浮若閣摩爾宮另一個故事，與維多利亞女王有關。女王晚年與一位來自印度、20多歲的男僕卡里姆結緣，當時是1887年左右，女王視這位男僕為老師、密友。

2017年的英國電影《維多利亞女王：日不落奇緣》（Victoria & Abdul，又譯作《維多利亞與阿卜杜勒》及《女王與知己》），便是以此作為題材。

維多利亞女王當時不顧王室內其他人的反對，向卡里姆送贈很多禮物、賜他勳章，還讓他與妻子入住浮若閣摩爾宮。

英國作家巴蘇（Shrabani Basu）指，女王當時幾乎隔天便到訪浮若閣摩爾宮。她形容兩人像「母子」關係，女王寫信給他時，署名會寫「愛你的母親」、「你的密友」等。

維多利亞女王1901年死後，王室成員便把卡里姆趕出浮若閣摩爾宮。卡里姆之後返回印度。

歷史中浮若閣摩爾宮的故事中，有些結果都是不快樂的。除了卡里姆，較近期的包括曾在此地舉行婚禮的菲利普斯（Peter Phillips，英女王長孫）與妻子凱利（Autumn Kelly）。兩人沒能同偕到老，2020年2月11日宣布離婚。