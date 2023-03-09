日本狂野地下女偶像從月薪500日圓變年薪過千萬　新職業嚇你一跳

前日本偶像女團「假面女子」（仮面女子）成員「櫻雪」2019年退團從政，現在以本名「橋本侑樹」（橋本ゆき）擔任東京澀谷區議員，當時年僅26歲的橋本成為最年輕議員。



日前受訪時自曝現在月薪加上年終津貼，年收入可破1000萬日圓（約57萬港元），相比演藝時期寬裕許多。

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日媒《FLASH》報道，現年30歲的澀谷區議員橋本侑樹月薪61.1萬日圓，雖然是區議會裏年紀最輕的成員，薪水也與資深議員同酬。

橋本說，現在薪水變多，工作量也變大，清晨5時30分左右就會上街頭，中午到議會，傍晚議會結束之後，再參加各種會議、讀書會或是進行街頭演講。

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橋本說，雖然2個月以上沒有休息了，但領了高薪，更該全心投入政治工作。

相比以前演藝時期，橋本透露，剛進經紀公司時月薪只有500日圓，就算自己頂著東京大學的名校光環在演藝圈出道，也不及現在的生活。

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