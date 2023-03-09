馬來西亞婚禮驚現「神秘忍者龜」無人知是誰　背後故事悲傷又暖心

一名馬來西亞的男子與女友愛情長跑8年，但最後不幸以分手收場，沒多久後前女友嫁給了另外一人，他雖然感到十分悲傷，卻還是選擇去參加婚禮，不過他沒有去大鬧會場，而是穿上「忍者龜」布偶裝，以特別的方式為這天留下紀念。



今年28歲的阿末達羅是一名攝影師，他在2015年與前女友相識相戀，兩人的感情一直到去年才劃下句點，後來阿末達羅收到了前女友的婚禮邀請函，幾經思索後他決定出席為自己深愛的女孩送上祝福。

知道自己在婚禮現場可能會情緒失控，阿末達羅選擇花費50令吉租了一套布偶裝，將自己裝扮成忍者龜，並且不在會場久待（點擊放大瀏覽）：

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到了婚禮現場後，果然沒人發現阿末達羅的身分，他在婚禮現場與眾多賓客合照，其中還包括了新娘和新郎，直到最後前女友的朋友注意到他的怪異行為，他才承認是新娘的前男友。

事後阿末達羅比解釋，自己變裝並不是想故意破壞這場婚禮，是真心地想到場給兩位新人送上祝福，順便錄影記錄下一切留念，這段影片在抖音上引發熱議，迄今觀看次數已超過96萬人。

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