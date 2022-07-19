浪漫婚禮變「末日災難」　賓客呆望巨浪來襲如海潚　新娘提裙逃亡

國外發生了恐怖事件，一對新人在海島舉行浪漫又溫馨的婚禮，不料卻在開場遇上了巨浪，當賓客們還沒來得及反應時，海浪瞬間吞沒了婚禮現場。



從曝光的畫面來看，拉著裙擺逃跑的新娘與女賓客狼狽不堪，所有人四處竄逃的樣子宛如末日降臨（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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綜合外媒報道，這起事件於16日發生在美國夏威夷的一場婚禮上，新娘墨菲（Riley Carson Murphy）表示，婚禮當日的賓客全是最愛的家人與朋友，她希望所有人能夠一起見證她最幸福的一刻，沒想到卻被巨浪破壞了美好場景。墨菲說，其實事發當日的天氣預報指出，因熱帶氣旋影響有發生暴雨的機率，但完全沒有人料到先來的是巨浪。

從後續曝光的畫面來看，海浪漸漸靠近岸邊時，在場的賓客都提高了警覺，下一秒海浪直接沖上岸，把桌椅、擺設全都摧毀了，賓客們也在一陣慌亂之中竄逃，宛如末日場景。墨菲補充，幸好當時還沒未賓客們上菜，婚禮蛋糕還在室內，才沒有造成更大的損失與遺憾，另外也慶幸沒有人因巨浪而受傷。

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