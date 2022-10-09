麥當勞員工揭8種「隱藏食法」　加2包茄汁1包砂糖秒變韓式炸雞

麥當勞的餐點除了常見的組合餐外，也經常推出新品吸引饕客。



而網路上也流傳不少隱藏版吃法，讓食物美味再升級，像是脆辣雞腿飽額加糖醋醬、玉米濃湯加奶精和胡椒。

還有資深員工分享用特殊比例調配醬料，就能讓麥當勞炸雞變身韓式炸雞，一起看看還有哪些特殊吃法吧！

豬柳漢堡加糖漿原來好滋味？即睇麥當勞員工分享嘅隱藏食法（點圖放大閱讀）：

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有資深台灣麥當勞員工不藏私地在Dcard上分享隱藏版搭配，像是豬柳漢堡的豬肉排加熱香餅糖漿、粟米杯加撕碎的薯條、粟米杯加奶精和胡椒、兩包茄汁加一包砂糖（適合沾薯條或雞塊）、炸雞加兩包茄汁一包砂糖變韓式炸雞、橙汁外加一包鹽來提升甜味。他也強調，漢堡內容物除了肉、芝士和麵包外，其他都可以不加或免費加倍，他個人則喜歡點板燒雞腿飽加生菜加番茄。

貼文一出吸引不少人留言，表示「原來菜可以加」、「粟米+奶精+胡椒粉真的好吃，我還會把薯條跟雞塊也加進去泡著吃」、「之前在美國看到他們肉排+糖漿還覺得好噁，吃過之後愛上」。

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脆辣雞腿飽隱藏吃法

除了資深員工的分享，也有許多麥粉發文討論自己最愛的創新吃法，其中一名網友表示他聽了Podcast「雞來速」主持人分享脆辣雞腿飽隱藏吃法後，當天中午就秉持實驗精神前往麥當勞點餐，這份客製化的漢堡不加生菜、不加醬，附餐選擇六塊麥樂雞加細薯條，或另外加點四塊麥樂雞。拿到餐點後，打開漢堡麵包，淋上雞塊附的甜酸醬，香辣的勁辣雞腿排配上酸甜的甜酸醬，讓他直呼「好像初戀」。

他表示，由於少了蛋黃醬和生菜干擾味覺，因此脆辣雞腿飽加上甜酸醬後，更加凸顯雞肉本身的味道，像在吃「大型的辣味麥樂雞漢堡」，這名網友還將麥樂雞也夾進漢堡中，組成「超級麥樂雞堡」，享受食物組裝的樂趣。也有其他人表示，可以加價多點一片勁辣雞腿扒，吃起來更過癮。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：麥當勞點餐，為何一堆人指定要買這組合？內行人道出1通關密語，現省63元最划算】