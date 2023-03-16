印尼城市試行清晨5點半上課犯眾怒　學生：聽不到老師教什麼

印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）首府古邦（Kupang）試行計劃，把學校上課時間提早到清晨5時30分，結果學生睡眠不足，大喊吃不消。



每天清晨，古邦市街頭都可看見睡眼惺忪的青少年拖着沉重的腳步上學。印尼學校一般在上午7時至8時間上課，但古邦10所高中2月底開始，將上課時間提早至清晨5時30分，早上10時30分下課。

當局說，這項計劃旨在加強學生的自律能力，而省長維克托（Viktor Laiskodat）更定下目標，要讓這10所高中發展成「超級學校」，並與國內學府合作，協助學生進入國內外頂尖大學。

然而家長蘭布向法媒投訴，她的16歲女兒如今得摸黑騎電單車上學，街上又暗又靜，讓她很擔心。蘭布說：「現在她回到家，非常疲倦，倒頭就睡。」

高中生德茜同樣睡眠不足。她如今每天凌晨4時起床，由於晚間補習時間不變，所以無法提早睡覺。由於當地公共交通服務要清晨6時才開始，所以德茜還須網召電單車上學，導致交通費增加兩倍至1萬5000盾（約7.6港元）。

她對《海峽時報》說：「要我們自律的目標是達到了（指提早上課），但學習過程沒有效率。我們在學校昏昏沉沉，老師教什麼幾乎都聽不進去。」

印尼教育專家警告長期睡眠不足會嚴重影響學生健康，對學生造成壓力。教育專家達瑪寧亞斯批評道，東努沙登加拉省缺乏安全便捷的交通服務，電力基建設施落後，清晨上學「簡直是胡鬧」。「如果要提升教育素質，可以通過提供優良師資、加強自律學習、提供足夠的教學基建設施、激勵師生奮發向上來實現，而不是犧牲學生（的睡眠）。」

當地議員也反對提早上課，紛紛呼籲省政府取消這個「毫無依據的政策」。

除了要學生提早上課，省政府也下令教育與文化署的公務員在清晨5時30分上班。實行新規定的用意不明，不過教育與文化署署長萊納斯說，公務員提早開工，可以及時處理緊急事務，尤其是與提早上課的學校溝通。

本文獲《聯合早報》授權轉載

