中國旅客遊泰時興穿校服拍照或犯法　可被罰款＋學校有權告

泰國明文規定穿制服假冒學生可被罰1000泰銖（約224港元），但中國旅客遊泰國時興穿學校制服拍照，有關政府部門已留意此一熱潮。



《曼谷郵報》3月8日稱泰國校園電影《初戀那件小事》在中國備受觀眾歡迎，導致「泰國制服熱」吹到當地，還成為部份人遊泰必做之事。

泰國女星平采娜憑主演《初戀那件小事》紅到中國大陸，她的校服裝扮亦成為網民仿效的對象。（劇照）

泰國基礎教育委員會（Basic Education Commission）秘書長Amporn Pinasa在3月8日對泰國傳媒Thai PBS說，委員會與外交部、旅遊與體育部門都很關注此事，並將討論。

Amporn Pinasa在8日對Thai PBS說，倘旅客穿上印有「學校名稱字首個字母」的制服並且行為不端，學校有權控告。

當地律師Ratchapol Sirisakorn在Facebook發文稱，根據《學生制服法》（Student Uniform Act），非學生者穿着印有校名首個字母的制服，可能被視為假冒學生身份，最高可被判處支付1000泰銖的罰款。

泰國女星平采娜憑主演《初戀那件小事》紅到中國大陸，她的校服裝扮亦成為網民仿效的對象。（劇照）

該報稱泰國雖有《學生制服法》，但它疑有漏洞，若人們所穿制服上沒印有真的校名可能就不是犯法。

中國遊客身穿泰國學生制服在曼谷一商店擺姿勢拍照。店方2023年2月底在公司Facebook專頁發布這張照片，並感謝她們前來買校服。（網絡圖片）

▼延伸閱讀：泰國旅遊安全｜台女星遭黑警勒索惹嘩然 達人教千萬別做3件事（點擊放大瀏覽）：

+ 11

▼延伸閱讀：美女網紅遊泰國「性感大解放」竟被街邊大叔鹹豬手 嚇到唔敢反抗（點擊放大瀏覽）：

+ 34

▼延伸閱讀：泰農場驚見豪放馬尾女「着比堅尼務農」 原來超有名IG粉絲350萬（點擊放大瀏覽）：