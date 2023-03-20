金正恩觀摩軍事活動　朝鮮官媒相驚現打格神秘男　身份惹熱議

朝鮮3月18日至19日舉行核反擊綜合戰術演習，朝鮮官媒20日刊出照片，焦點本來在於領導人金正恩再次帶同女兒金朱愛到場觀摩，但其中一張相片突出現一位遭打格的神秘男子，引起韓媒熱議其身份，並猜測打格仔的動機。



韓聯社報道，朝鮮官媒發布圖片時對出席正式活動的人物打格仔的處理做法屬罕見。在照片內，他站在金正恩不遠處、身穿軍服，也佩戴了黑眼鏡和口罩，身份難辨，但報道也指出，從其站在金正恩身旁一同觀摩演習來看，顯然是一名重要人物，且從朝鮮官媒朝中社的報道中，也可看出他身份不一般。

根據朝中社報道，朝鮮國防相強純男、指揮戰術核武器運用部隊的聯合部隊首長及其麾下東西部戰線各導彈部隊指揮官、黨中央領導幹部、導彈總局指揮官、核武器研究所人員到場觀摩演習。

韓聯社稱，部份觀點認為神明的「打格仔男」可能是指揮戰術核武器運用部隊的聯合部隊首長，也可能是導彈總局局長，從肩章來看，軍銜可能是擔任軍長級別指揮官的中將級別。

韓國北韓大學院大學校長梁茂進分析認為，這人可能是朝媒所曾提及的主要部隊的指揮官，或為核武裝力量相關核心負責人，又或是金正恩女兒金朱愛的保鏢，朝方隱瞞此人身份，有可能是為保密、防止其被列為制裁對象。