特朗普真的被捕？　AI合成照網絡熱傳

美國前總統特朗普（Donald Trump）3月18日預告自己會在21日被拘捕，美媒稱原因可能與他涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案有關。但他最終沒在21日被捕。網上卻有多張特朗普被捕的照片流傳，它們是由人工智能（AI）合成的圖像。



美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）19日稱，包括Twitter在內的社交媒體正流傳多張特朗普被捕的照片，它們都是AI合成圖像。其中一張照片顯示，3名警員在晚上帶走特朗普。這張照片的發布人19日在Twitter上寫道： 「美國聯邦調查局（FBI）成員19日晚突擊搜查海湖莊園（Mar-a-Lago），特朗普被捕。」

其餘顯示特朗普被捕的照片都幾可亂真。其中一名網民21日在Twitter分享3張他被捕的照片，它們顯示多名警員在日間帶走他，期間他不斷掙扎及叫喊，警員合力制服他。

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Twitter在部份附有這些照片的帖文下加上提示字句，讓網民知道它們都是由AI合成的假照片。

特朗普看來並不反對網民用AI製作他被捕的假照片。《福布斯》23日稱，特朗普23日早上在他推出的社交平台Truth Social分享一張他的AI合成照片。這張照片最少自18日起已在支持特朗普的Twitter用戶之間流傳，顯示他在一個房間內單膝跪地並祈禱。