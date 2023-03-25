美國2囚犯用牙刷挖牆越獄逃亡至11公里外 因「醫肚」事敗被捕
撰文：ETtoday
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美國維珍尼亞州3月20日發生越獄事件，2名囚犯使用「牙刷和金屬製成的原始工具」挖穿牆壁出逃，但僅重獲自由幾小時就被抓回來。原來他們前往監獄7英里（約11公里）外的連鎖餐廳「國際鬆餅店」（IHOP）享用大餐，卻被民眾認出通報。
紐波特紐斯郡（Newport News）警長摩根（Gabe Morgan）證實，2名囚犯挖穿牢房牆壁後，進入滿是鋼筋的區域，又使用鋼筋在牆上鑿破大洞爬過去，最後翻越隔離牆，逃之夭夭。
警長摩根坦言，囚犯利用「建築設計的弱點」逃跑，如今警方正在實施內部調查及刑事調查，避免未來再次發生越獄事件，一個設施管理及工程團隊也在審查監獄維安，確保建物獲得強化加固。他也感謝鄰近地區警方及機警報案民眾的協助。
越獄囚犯分別是37歲的加薩（John Garza）和43歲的尼莫（Arley Nemo），加薩被指控藐視法庭、違反緩刑及未能出庭而被拘留，尼莫涉嫌信用卡詐騙、嚴重盜竊、偽造文書等罪名而被關押。他們如今都將因為越獄揹上更多罪名。
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