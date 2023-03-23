AKB48「神7」篠田麻里子終於離婚 老公踢爆月經App記錄姦情斷正
撰文：中天新聞網 歐敬洛
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日本前女團成員篠田麻里子曾是AKB48的元祖級「神7」成員，然而她去年被丈夫指控與一名企業家「偷食」，遭丈夫「攤牌」的錄音檔案曝光。她3月23日終於透過IG宣布離婚消息。
37歲的篠田麻里子於2019年與小她3歲的圈外男友宣布結婚，後來在2022年8月被丈夫指控出軌，「攤牌」時的錄音更遭曝光。日媒《週刊文春》踢爆她用管理月經的APP來記錄偷吃次數，因而被丈夫揭發，報道指當時雙方已正透過官司調解離婚。
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儘管篠田在公開聲明中全盤否認，但因錄音檔案已經曝光，雙方婚姻破裂幾乎已成定局。
篠田麻里子2018年10月認識丈夫，約會2週就決定結婚，被形容是「交往0日即結婚」。篠田婚後不久懷孕生子，以媽媽藝人形象活躍時尚圈和網紅圈，紅極一時。
篠田於3月23日透過IG發表聲明，宣告與丈夫已經協議離婚，夫妻間的問題已經「和平解決」。
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