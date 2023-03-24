首爾斑馬出逃　穿梭鬧市馬路與車同行影片瘋傳　守規矩一起等紅燈

難道昨（23日）是動物們出逃的好日子？台灣桃園傳出狒狒逃竄的消息，吸引全台民眾關注。不料首爾也出現一隻斑馬從公園逃出，不僅跑到大馬路上亂竄，更奔進民宅巷內，登上韓國推特熱搜。



綜合韓媒報道，位在韓國首爾廣津區的兒童大公園，在23日當地下午4點多，傳出園內斑馬逃出的消息，在紫陽洞民宅附近行走。

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對此當地警察、消防員和園區管理員都合力設置安全圍欄，試圖捕捉逃跑的斑馬。

園區負責人表示，該逃脫的斑馬2021年在兒童大公園出生，並承諾將會盡最大努力將牠安全送返。

剛巧台灣昨日也傳出狒狒逃竄逛街，影片同樣惹起熱論（點擊放大瀏覽）：

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「斑馬逃脫」關鍵字迅速登上推特熱搜。大家紛紛PO出斑馬逛大街的影片，只見牠愜意穿梭在車陣當中，甚至跟著行車一起等紅燈。

另一支影片卻見斑馬走入民宅巷內，似乎相當苦惱這裡是哪，讓網友心痛：「斑馬現在也不知道這裡是哪裡，好像很徬徨，快好好帶回牠吧！」

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