韓國學車勵志故事紅到國外　69歲婆婆考足960次終於過關

學車與考牌對不少人來說是有壓力，有些人重考一、兩次後便放棄，然而韓國一位婆婆非常有毅力，報考足足960次。雖然這已是2010年的新聞，但因有人轉發到網上論壇Reddit，車思順（音譯，차사순）婆婆的故事最近又成為網民的話題。



這位獨居婆婆靠出售她所種的蔬菜為生。她稱是為了工作才想要學開車，也想帶孫兒女去動物園玩。

她在66歲那年開始考牌之路，稱堅持了整整3年，每個工作日都會去參加筆試，1週5次，不合格就翌日再來。

她在960次筆試中有949次不合格，之後在術科與道路考試失敗4次。她花在報名費用與駕駛訓練班費用當然也不少，合計超過500萬韓圜（約3萬港元）。

車思順終於在2010年考試合格，獲發駕駛執照。

韓國獨居婆婆車思順（音譯，차사순）2010年終於合格，獲發駕駛執照。她故事不但激勵很多同路人，連韓國現代汽車集團也注意到她，除了邀請她拍廣告外，同時送了她一輛價值1.68萬美元（約13萬港元）的私家車。（韓國現代汽車）

她報讀的駕駛學校位於全羅北道。好消息傳回學校後，師傅紛紛恭喜她，同時也鬆一口氣，因為終於送走一名多次重讀的學生。

教車師傅朴秀妍（音譯，박수연）接受《紐約時報》訪問時說，大家知道她及格後全都跑出去歡呼，擁抱她又向她獻花。她說：「對我們來說，就像如釋重負，這幾年來我們都不敢勸她放棄，因她總是鍥而不捨地來到學校。」

車思順的故事不但激勵很多有意學車或曾經「肥佬」（考試不合格）的人，連韓國現代汽車（Hyundai）也注意到她，除了邀她拍廣告外，也送她一輛價值1.68萬美元（約13萬港元）、白色的Soul私家車。這對她來說，應是意外驚喜吧。

韓聯社稱車思順拿到駕駛執照後意外頻生，包括倒車撞到牆、迎頭撞上樹幹等，導致子女很擔心，特別買了最高金額的保險。