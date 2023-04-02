非AI繪圖！「恐龍巨鳥闖入日本OL廚房」照片瘋傳　竟是她養的寵物

許多人會飼養寵物，但把「巨無霸鴯鶓」養在家裡可就相當少見。



日本一名OL分享自己某天在家中幫寵物鏟屎的畫面，不過仔細一看後方竟站了一個龐然大物監督員，彷彿在時時刻刻叮嚀要打掃乾淨，讓網友驚呼「超現實的畫面」。

點圖放大看看這名日本OL與巨鳥的有趣日常：

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飼主平時在推特（@eli_elilema）分享許多從小飼養鴯鶓的生活照，其中有張她正在清理寵物大便時，Emu（エミュー）便一起來到廚房，站在飼主的身後彷彿是在監工，宛如恐龍背影居高臨下的模樣就像在說「裡面還有東西，把每個角落都清理乾淨吧～」，超詭異的同框照引起不少網友討論。

照片很快吸引數十萬次點閱，不少留言紛紛笑說「現場監督員」「畫面太超現實」「又大又可愛」，甚至忍不住想要偷摸一把鴯鶓的屁屁。

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鴯鶓可以長到近2公尺高，先前報道指出，雖然鴯鶓並沒有被明文禁止飼養，實際上卻非常少人會養一隻跟人一樣大的鳥。

根據《維基百科》介紹，鴯鶓又被稱為澳洲鴕鳥，有著強壯的腿肌和鋒利的爪子，足以讓人肚破腸流。不過一般狀況下屬於溫和的動物，並不會傷害人類，反而是一看到人類拔腿就跑。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】