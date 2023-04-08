黑洞也「狂奔」！科學家發現奔馳在宇宙的黑洞　劃出20萬光年軌跡

美國科學家發現了一個全新，從未看見的新型宇宙黑洞——正在「狂奔」的黑洞。黑洞在深空中橫衝直撞，劃出了一條長達20萬光年的軌跡，化為連串恆星。



黑洞是由耶魯大學的科學家們，利用哈勃太空望遠鏡（Hubble SpaceTelescope）觀察星系時意外發現。研究人員計算出這個超大黑洞質量高達2000萬個太陽，移動速度非常快，只需14分鐘就能從地球飛向月球。

圖為科學家觀察到的影像，一條長長的恆星軌跡，科學家相信這是一顆奔馳中的黑洞留下來的軌跡。（NASA）

黑洞在宇宙中「狂奔」，撞向宇宙中的氣體中。一般來說黑洞會不斷吸引着氣體，成為吸積盤，讓細小的粒子積聚成為恆星或行星——這也是今天星系誕生的理論。但因這黑洞一路狂奔，氣體來不及成為吸積盤，只留下長長的有如尾巴的軌跡，長達20萬光年。

這條軌跡事實是一條恆星帶，外層包含着氣體，科學家確認這是一團氧氣的電離層，且非常明亮，因此認定這是黑洞撞擊氣體的證據。而這些氣體在冷卻後會創造新的恆星，因此可歸納結論：一個奔駞中的黑洞正拉出一條恆星軌跡。

耶魯大學學者多克姆（Pieter van Dokkum）表示：「我們在黑洞的後面看到了尾流，就像船隻行經後的尾流，這不像我們以前看到的任何東西。」

藝術家想像下黑洞奔馳下在尾部流下長長的尾流。（NASA）

科學家認為，這個黑洞是從早期星系相互運動中被「彈走」，成為狂奔孤兒。在5000萬年前有兩個星系正在合拼，讓兩個超大質量黑洞聚集在一起，繞着彼此旋轉。但這時第三個星系靠近，讓自己的黑洞與其餘兩個黑洞相撞，最終讓其中一個黑洞遭彈射出去。

這黑洞飛向了何方？會否襲向銀河系？專家指出這一切都是非常遙遠的事，當時宇宙年齡只有現在的一半，因此不會對人類造成影響。現在人類之所以看得見，是因為光需要長時間才抵達今天的地球。

科學家把發現發表在《天體物理學雜誌通訊》（Astrophysical Journal Letters）期刊上，他們下一個目的，是利用更新和先進的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀察，並尋找是否有另一個同樣狂奔中的黑洞。