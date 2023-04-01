科學家發現極級超巨型黑洞　質量「太陽300億倍」超乎想像

黑洞能夠吞噬一切，連光線也逃不掉。英國科學家利用了重力透鏡和超級電腦的幫助，成功找到巨無霸級——高達300億倍太陽質量大小的超巨型黑洞。這可能是人類觀察紀錄以來最大的黑洞。



英國杜倫大學（University of Durham）的天文學家，利用哈勃太空望遠鏡及「DiRAC COSMA8」超級電腦，找出了距離地球數百萬光年的外，存在着一個高達300億倍太陽質量的超大質量黑洞。

圖為模擬黑洞穿越銀行系時造成的扭曲現象，光線會遭巨大的重力所屈曲。（NASA圖片）

所謂重力透鏡，是一種利用重力對遙遠的光源的一種觀察方式，科學家可以透過光被重力扭曲的形態，分析重力的來源及大小。

科學家一直認為在每個星系——包括太陽所處的銀河系，中央都會存在一個超大質量黑洞，這種超大質量黑洞質質量可以是太陽的100億到400億倍。但這些黑洞難以觀察，起源也不清楚。科學家認為這是數十億年前，宇宙還很年輕的時候，多個巨大質量的星系合拼而產生。

研究團隊對發現相當興奮，宇宙觀測學家奈廷格爾（James Nightingale）表示，受過去觀察方式的限制，科學家一般只能發現「處於活躍狀態」的黑洞，新技術可以讓「處於非活躍狀態」的黑洞一併列入觀察名單中，讓人類有更多機會探尋宇宙的進化過程。

銀河系中央：人馬座A*才400萬倍

科學家目前普遍認為在銀河系中心，存在一個巨大質量黑洞，並取名為人馬座A*。不過這黑洞質量才約430萬倍的太陽質量，相比起這次發現的300億倍太陽質量細小得多。