查理斯加冕哈里王子會放飛機？英國王室專家：在情在理都不該

英國國王查理斯三世(Charles III)加冕禮5月6日舉行,不過這不同於英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)1953年那次那樣萬眾期待與矚目,而是不可避免地因哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)被「搶fo」,或是蒙上陰影。



有王室評論家引述消息稱,哈里有可能在最後一刻不來英。

距離英王查理斯三世(King Charles III)加冕禮舉行僅3天,他與王后卡米拉(Queen Camilla)現正為典禮做準備或綵排,暫時應沒空應對哈里王子訪英的問題了。圖為白金漢宮2023年4月4日公開加冕典禮邀請函所附的查理斯夫婦合照。(Reuters)

也許有人會認為,好歹是他父親的加冕禮,哈里未必會「放飛機」吧。但倘若大家回想一下,2020年初他與妻子梅根突然宣布卸下高級王室成員身份、2021年3月他們與美國名嘴奧花雲費進行的「核彈級」爆料專訪播出、《哈利王子與梅根》(Harry & Mehgan)Netflix紀錄片2022年12月播出,2023年1月出版的自傳《Spare》(書名有「備胎」的意思),無不顯示着哈里夫婦行為有多不按牌理出牌,以及有多不可預測。即使他預計將出席,也不等於全無「意外」。

外界預期哈里將暫別妻子梅根(Meghan, Duchess of Sussex)、長子阿奇王子(Prince Archie of Sussex)、幼莉莉貝特公主(Princess Lilibet of Sussex),來個旋風式24小時訪英之旅,在加冕禮結束2小時內搭飛機返美國加州為阿奇慶祝生日;外界預期哈里只會出席西敏寺的典禮。

英國哈里王子夫婦的兒子阿奇也在5月6日生日,與查理斯的加冕禮「撞期」。圖為阿奇2019年7月6日受洗,英國王室Facebook官方帳號發布英國王室成員合照。(英國王室Facebook專頁)

王室雲裏霧裏 不知哈里返英安排

talk.tv網站3日引述英國資深的王室記者與評論家雷(Charlie Rae)說,已應允出席的哈里可能在最後一刻失約與缺席。雷說,他訪英計劃對王室職員來說太含糊了,有人擔心他可能不會出現。

雷說,哈里沒知會王室職員有關他的訪英計劃,為規劃到訪行程後勤與保安增添問題:「他(哈里)根本沒告訴他們任何事情。這太不可思議了。」雷說,王室一些人非常擔心,因他們一直對他的計劃一無所知。

雷說:「他們(王室職員)不知他在哪下榻,不知道他何時抵達,甚至不知道他何時離開,有人說,去火星還要比這(為哈里來英做安排)容易。」

雷說,王室職員當中有人擔心哈里可能會在最後一刻決定不來。他們不確定他是否真的會出現。雷說大家不得走着瞧。倘若成真,這確實會是非常無禮。

英國哈里王子不論是否在英,他與妻子梅根都輕易成為媒體焦點,這可能是兩人需要的曝光率,但對英國王室、尤其是快將舉行加冕禮的王室來說,並非好事。圖為哈里2023年3月27日現身倫敦高等法院,就他與另外6位名人控告《每日郵報》出版商聯合報業公司竊聽及侵犯私隱案預審出庭。(Reuters)

哈里應去 不僅因他是國王之子

哈里與梅根傳記《尋找自由》(Finding Freedom)的共同作者斯科比(Omid Scobie)接受英國獨立電視台(ITV)早晨節目This Morning訪問時,披露有關王子獲邀出席的細節,他認為,這從來不是哈里想不想來的問題,而是他會不會獲邀的議題。

他在情在理都應出席,但能不能來可不是他一個人說了算。美國婦女雜誌InStyle在5月3日引述斯科比說,以他所知,夫婦倆就「他們是否100%受歡迎」這問題,等了一些時間才獲得確認。他說這當然是因為Spare這本傳記出版之故。

斯科比稱,在哈里一方,他對出不出席加冕禮是沒有疑問的,因最終他是王位繼承順序第五位繼承人,他也是英王的國務顧問(Counsellor of State)。

根據《1937攝政法令》規定,英國君主的配偶及順位排在前四位的21歲以上繼承人,會被任命為國務顧問,他或她們可在英王不適或不在英國時,代表英王處理公務。

斯科比說,儘管哈里已卸下高級王室成員身份,沒在加冕禮上擔任正式職務,但認為哈里出席是至關重要的。這位傳記作者說:「哈里來這裏有重大的憲法原因,他認真對待這一點,即使他不是在職王室成員。

哈里會出席加冕禮嗎?從斯科比的口氣聽來,他也不能100%肯定。他說,正如人們在訪問中一次又一次聽到哈里所說的那樣,儘管他經歷來自家庭的痛苦,他仍關心他們。斯科比稱:「隨着時間的推移會發生很多事情,我認為他不會想回顧過去時後悔沒在那一刻(加冕禮)出現。」

