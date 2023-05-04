查理斯加冕哈里王子會放飛機？英國王室專家：在情在理都不該

英國國王查理斯三世（Charles III）加冕禮5月6日舉行，不過這不同於英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1953年那次那樣萬眾期待與矚目，而是不可避免地因哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）被「搶fo」，或是蒙上陰影。



有王室評論家引述消息稱，哈里有可能在最後一刻不來英。

距離英王查理斯三世（King Charles III）加冕禮舉行僅3天，他與王后卡米拉（Queen Camilla）現正為典禮做準備或綵排，暫時應沒空應對哈里王子訪英的問題了。圖為白金漢宮2023年4月4日公開加冕典禮邀請函所附的查理斯夫婦合照。（Reuters）

也許有人會認為，好歹是他父親的加冕禮，哈里未必會「放飛機」吧。但倘若大家回想一下，2020年初他與妻子梅根突然宣布卸下高級王室成員身份、2021年3月他們與美國名嘴奧花雲費進行的「核彈級」爆料專訪播出、《哈利王子與梅根》（Harry & Mehgan）Netflix紀錄片2022年12月播出，2023年1月出版的自傳《Spare》（書名有「備胎」的意思），無不顯示着哈里夫婦行為有多不按牌理出牌，以及有多不可預測。即使他預計將出席，也不等於全無「意外」。

外界預期哈里將暫別妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）、長子阿奇王子（Prince Archie of Sussex）、幼莉莉貝特公主（Princess Lilibet of Sussex），來個旋風式24小時訪英之旅，在加冕禮結束2小時內搭飛機返美國加州為阿奇慶祝生日；外界預期哈里只會出席西敏寺的典禮。

英國哈里王子夫婦的兒子阿奇也在5月6日生日，與查理斯的加冕禮「撞期」。圖為阿奇2019年7月6日受洗，英國王室Facebook官方帳號發布英國王室成員合照。（英國王室Facebook專頁）

王室雲裏霧裏 不知哈里返英安排

talk.tv網站3日引述英國資深的王室記者與評論家雷（Charlie Rae）說，已應允出席的哈里可能在最後一刻失約與缺席。雷說，他訪英計劃對王室職員來說太含糊了，有人擔心他可能不會出現。

雷說，哈里沒知會王室職員有關他的訪英計劃，為規劃到訪行程後勤與保安增添問題：「他（哈里）根本沒告訴他們任何事情。這太不可思議了。」雷說，王室一些人非常擔心，因他們一直對他的計劃一無所知。

雷說：「他們（王室職員）不知他在哪下榻，不知道他何時抵達，甚至不知道他何時離開，有人說，去火星還要比這（為哈里來英做安排）容易。」

雷說，王室職員當中有人擔心哈里可能會在最後一刻決定不來。他們不確定他是否真的會出現。雷說大家不得走着瞧。倘若成真，這確實會是非常無禮。

英國哈里王子不論是否在英，他與妻子梅根都輕易成為媒體焦點，這可能是兩人需要的曝光率，但對英國王室、尤其是快將舉行加冕禮的王室來說，並非好事。圖為哈里2023年3月27日現身倫敦高等法院，就他與另外6位名人控告《每日郵報》出版商聯合報業公司竊聽及侵犯私隱案預審出庭。（Reuters）

哈里應去 不僅因他是國王之子

哈里與梅根傳記《尋找自由》（Finding Freedom）的共同作者斯科比（Omid Scobie）接受英國獨立電視台（ITV）早晨節目This Morning訪問時，披露有關王子獲邀出席的細節，他認為，這從來不是哈里想不想來的問題，而是他會不會獲邀的議題。

他在情在理都應出席，但能不能來可不是他一個人說了算。美國婦女雜誌InStyle在5月3日引述斯科比說，以他所知，夫婦倆就「他們是否100%受歡迎」這問題，等了一些時間才獲得確認。他說這當然是因為Spare這本傳記出版之故。

斯科比稱，在哈里一方，他對出不出席加冕禮是沒有疑問的，因最終他是王位繼承順序第五位繼承人，他也是英王的國務顧問（Counsellor of State）。

根據《1937攝政法令》規定，英國君主的配偶及順位排在前四位的21歲以上繼承人，會被任命為國務顧問，他或她們可在英王不適或不在英國時，代表英王處理公務。

斯科比說，儘管哈里已卸下高級王室成員身份，沒在加冕禮上擔任正式職務，但認為哈里出席是至關重要的。這位傳記作者說：「哈里來這裏有重大的憲法原因，他認真對待這一點，即使他不是在職王室成員。

哈里會出席加冕禮嗎？從斯科比的口氣聽來，他也不能100%肯定。他說，正如人們在訪問中一次又一次聽到哈里所說的那樣，儘管他經歷來自家庭的痛苦，他仍關心他們。斯科比稱：「隨着時間的推移會發生很多事情，我認為他不會想回顧過去時後悔沒在那一刻（加冕禮）出現。」

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