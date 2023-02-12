新春車牌拍賣│自訂車牌「R」2550萬成交　歷來第二貴

運輸署今日（12日）舉行兔年新春車牌拍賣，運輸署公開拍賣49個車牌，包括自訂車牌「R」。

經過多口叫價後，「Ｒ」以2550萬元成交，成為歷來第二貴的車牌，僅次為歷來最高「身價」車牌「W」的2600萬元。



▼2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼



2月12日運輸署農曆年自訂車輛登記號碼拍賣的49個號碼。（運輸署文件截圖）

運輸署今午公開拍賣49個車牌，其中48個為傳統車牌，當中有不少是「好意頭」車牌，如「WE 1688」、「VV 8888」、「UU 88」等。

首個拍賣的傳統車牌「HE1388」，底價為1000元，最後成交價為2.4萬元。而開價為2.3萬元的「MM121」則無人投標，最後收回。

下午約四時，「重頭戲」是自訂車牌「R」拍賣，底價5000元，現場競投氣氛激烈，經過近60口叫價後，終以2550萬元成交，由一位手持叫價編號牌「123」的女士投得，全場紛紛報以熱烈掌聲恭賀她成功投得車牌。

各車牌成交價：



HE1388 ： 2.4萬



MM121 ： 收回



TT1818 ： 2.4萬



HV6 ： 11萬



RR6688 ： 8.3萬



HK2892 ： 4.7萬



XX2368 ： 4.1萬



VK9 ： （開價14萬）20萬



DB8 ： （開價13萬）22萬



XX531 ： （開價4.4萬） 收回



2628 ： （開價20萬）30萬



HK620 ： （開價5.9萬）8.3萬



VW18 ： （開價2.5萬）4.1萬



UU88 ： （開價47萬）收回



KK2882 ： （開價2.6萬）2.8萬



VV2 ： （開價13萬）30萬



XX61 ： （開價9.1萬）收回



HK3883 ： （開價13萬）收回



RY8332 ： （開價1000）2000



XX1838 ： （開價2.5萬）4萬



2808 ：（開價20萬）25.5萬



JZ68 ： （開價2.1萬）4.9萬



863 ： （開價77萬）收回



TT888 ： （開價28萬）28萬



292 ： （開價85萬）85萬



R ： （開價5000） 2550萬



2021年單字母「W」破紀錄成交

新春車牌拍賣去年因疫情停辦，今天捲土重來，對上一次在2021年舉行的新春車牌拍賣會上，單字「W」車牌破紀錄，以天價2,600萬元成交。



今天拍賣的車牌有49個，新春拍賣的號碼不乏含「8」字的配搭，例如「RR 6688」、「WE 1688」、「VV 8888」和「UU 88」等。不過，今日焦點依然落在第26個拍賣的單字母「R」車牌身上。

▼13個最高拍賣價車牌（由小至大）▼



+ 8

車牌專家料成交價貼近1000萬

優質幸運車牌中心負責人顏文翰早前表示，「R」在九宮飛星術數中，代表號碼9，亦象徵九運，因未來20年九運較旺，料絕對受車主歡迎。至於「R」可以是「Racing」的字頭，「啲跑車全部都叫咩R咩R，例如GTR個啲。」他預料會吸引超跑車主競投。雖然「R」亦可以是「Rabbit」，與兔年相襯，但不會是主要吸引點。

他估計「R」拍賣價比較飄忽，但在以往「V」、「W」車牌帶動下，料成交價亦會貼近1,000萬元，視乎現場情況或有機會至1,300至1,400萬元。

▼2021.03.07新春車牌拍賣▼

