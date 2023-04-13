林襄再登日本封面 人氣勝韓國甜心李多慧 獲封「台灣No.1美女」
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣中職樂天桃猿「樂天女孩」林襄長相甜美且擁有魔鬼身材，不僅在台灣擁超高人氣，更屢登日媒。最近韓國「啦啦隊女神」李多慧重磅加盟「樂天女孩」，不免被與「師姐」林襄進行比較。如今林襄再登上知名日本雜誌封面，被評為台灣第一美女，走紅程度似乎打趴李多慧。
林襄深受日本粉絲喜愛，不僅在世界棒球經典賽時屢登日媒版面，更受邀至日本走秀，代言日本品牌。近日更登上日本最大出版社「講談社」出版的雜誌《週刊現代》封面，該期內容介紹日職開幕Special，除了報道日本啦啦隊外，林襄與樂天桃猿前進石垣島進行亞洲門戶交流賽的活動照也被刊登，狂讚她是「台灣第一美女」，人氣爆棚。
林襄登上日本雜誌封面：（按圖了解）
而林襄4月12日也轉發接受日本集英社online的專訪內容，文中提及她在IG坐擁164萬粉絲，是爆紅的台灣啦啦隊女孩。受訪時她猛讚經典賽日本隊二刀流好手大谷翔平是神，當時台灣球迷都替日本隊應援。
此外，李多慧加盟「樂天女孩」後，日前已抵台，與隊友一起練舞、逛夜市，品嚐台灣美食，所到之處也擁有許多粉絲追隨。她預計4月14日初登場，4月15日12時將在台灣Hot Toys限定店擔任一日店長，與粉絲近距離互動。
【相關圖輯】一睹林襄在IG分享的照片，看看她為何有魅力進軍日本！
+53
【相關圖輯】更多李多慧於IG分享的照片：
+6
林襄殺入東京時裝週做Model 性感造型被網民批評似女鬼：落湯雞林襄現象級爆紅被質疑「真的美嗎？」網民揭一關鍵撼贏同期全女神日本美少女真身竟是大叔 一個原因狂減61kg 網笑：轉生異世界？老公比兒子還年輕！61歲美魔女「婆孫戀」 夫妻差32歲依然恩愛食完飯「用過紙巾」不能放碗裡？日拉麵店公告引發網友激烈論戰
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】