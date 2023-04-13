林襄再登日本封面　人氣勝韓國甜心李多慧　獲封「台灣No.1美女」

台灣中職樂天桃猿「樂天女孩」林襄長相甜美且擁有魔鬼身材，不僅在台灣擁超高人氣，更屢登日媒。最近韓國「啦啦隊女神」李多慧重磅加盟「樂天女孩」，不免被與「師姐」林襄進行比較。如今林襄再登上知名日本雜誌封面，被評為台灣第一美女，走紅程度似乎打趴李多慧。



林襄深受日本粉絲喜愛，不僅在世界棒球經典賽時屢登日媒版面，更受邀至日本走秀，代言日本品牌。近日更登上日本最大出版社「講談社」出版的雜誌《週刊現代》封面，該期內容介紹日職開幕Special，除了報道日本啦啦隊外，林襄與樂天桃猿前進石垣島進行亞洲門戶交流賽的活動照也被刊登，狂讚她是「台灣第一美女」，人氣爆棚。

林襄登上日本雜誌封面：（按圖了解）

而林襄4月12日也轉發接受日本集英社online的專訪內容，文中提及她在IG坐擁164萬粉絲，是爆紅的台灣啦啦隊女孩。受訪時她猛讚經典賽日本隊二刀流好手大谷翔平是神，當時台灣球迷都替日本隊應援。

此外，李多慧加盟「樂天女孩」後，日前已抵台，與隊友一起練舞、逛夜市，品嚐台灣美食，所到之處也擁有許多粉絲追隨。她預計4月14日初登場，4月15日12時將在台灣Hot Toys限定店擔任一日店長，與粉絲近距離互動。

【相關圖輯】一睹林襄在IG分享的照片，看看她為何有魅力進軍日本！

+ 53

【相關圖輯】更多李多慧於IG分享的照片：

+ 6

延伸閱讀：

被猛酸李多慧「撞到臉」！他怒轟噁心霸凌 高虹安首發聲

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】