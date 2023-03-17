林襄殺入東京時裝週做Model　性感造型被網民批評似女鬼：落湯雞

曾入選美國電影網站「TC Candler」全球百大美女的樂天女孩成員林襄，日前擔任《全明星運動會》第3季黃隊經理，在WBC世界棒球經典賽更是台灣啦啦隊「經典女孩」人氣隊員，為中華隊比賽進行活力應援，目前林襄的IG累積逾160萬名粉絲追蹤，在《DailyView網路溫度計》「神回顧／引領潮流新面孔！2022正妹時尚流行教主Top 20」文中排名第7名。



近日林襄前往日本東京時裝週走秀，不過卻被網友批評「看起來真的好像滄桑女鬼」，對此林襄也用高EQ回應網友見解。

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林襄東京時裝週走秀造型曝光！網「看不懂」狂酸：好像滄桑女鬼

林襄在日本東京時裝週走秀有別於以往啦啦隊甜美女孩形象，除了挑戰高冷感妝容，還以日本女生蔚為流行的「濕髮」造型現身，上身黑色Bra搭配下半身黑色帥氣俐落的長褲也讓她展現與眾不同的魅力。

不過林襄走秀時的整體造型卻被Dcard網友認為看不懂：「怎麼會找林襄去走秀，她真的只適合當啦啦隊走甜美風拍寫真，這種時尚界的完全不適合她也撐不起來，看起來真的好像滄桑女鬼，還是只有我不懂時尚嗎？」

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林襄走秀造型被批不適合！眾人緩頰：說話不用這麼難聽

該則貼文曝光後引發大批網友熱烈迴響，「救命這造型看起來像出門沒帶雨傘」、「好像剛從無人島獲救後，馬上被丟去走秀一樣」、「大家都很有氣場，怎麼林襄一臉走錯地方的感覺」、「差在氣質跟氣場」、「得罪造型師的感覺」。

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不過多數網友仍出面為林襄緩頰，「很多人反應不適合，我認為是妝容跟走秀問題導致氣場不足，再調整視覺上會更協調」、「想逆個風，我覺得如果不知道她是林襄的話看起來也還好欸，可以感覺出設計師想走什麼風格」、「覺得沒這麼差吧？留言太誇張了」、「我是路人沒特別喜好，我覺得駕馭的還行耶」、「不知道為什麼反而越來越喜歡她欸，覺得她其實蠻可愛的，做鬼臉那段我也覺得很可愛，不懂為什麼還被說是刻意的，做人好難」、「大家說話是真的不用這麼難聽吧，她也沒招惹誰啊」。

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林襄高EQ反應曝光！本人親回：有下次會做更好的

後來有網友在IG回覆林襄東京走秀限時動態，「表情很到位，不過上半身如果能Hold住是不是會比較好，走路時身體好像有些左右晃動，純個人看法」，林襄則回應「這是第一次走秀，比較不熟一點點，謝謝你的理性指教，如果有下次會做更好的」，最後也不忘補充「謝謝大家的指教，留言我都有看唷，希望大家可以互相尊重不同領域的人」。

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此外，林襄的家人也傳訊息安慰林襄，「隔行如隔山，接觸不同的領域，且勇於嘗試的妳是最棒的，妝容也不是妳能決定的，不用理那些討厭的酸民，妳是最棒的，認真的女人最美」，林襄則感動表示「在日本走到一半鼻子酸酸，差點哭出來，謝謝永遠在我背後支持我的家人，希望大家批評指教不要太激烈，我怕我家人會太擔心」，高EQ回應也備受外界讚賞。

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