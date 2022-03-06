過勞｜日女生每天只睡2小時　靠酒精紓減壓力　拍片記錄悲絕慘況

這位名叫「ちえ丸」的白領小姐姐，在8個月前通過以記錄重現自己職場vlog生活視頻的形式，講述了自己在日本某黑心公司（Black Company）慘被職場暴力PUA的故事，引起了接近300萬社畜人的共鳴。



那麼，究竟日本的黑心公司有多黑暗，在8個月後，這個小姐姐又經歷瞭如何的人生變化，日站君和大家一起來看一下

語言暴力、睡眠極度缺乏的一日

· 絕望的加班，直到深夜 ·



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百萬網友共鳴，出言出力，幫助up恢復

· 網友群體共鳴，各出主意 ·



原本是希望通過在周末休息日裏剪剪視頻的形式，紓解一下自己的壓力，結果發到YouTube之後，ちえ丸的遭遇意外的引起了接近300萬網友的共鳴！

( Youtube截圖）

多數網友表示，能把這種生活堅持這麼久，事主真的不是常人的忍耐力，簡直肅然起敬了。

( Youtube截圖）

也有很多網友覺得這種場景歷歷在目：「簡直和我之前的工作一毛一樣！」並奉勸事主趕緊跑才是上策。

( Youtube截圖）

另有網友表示，和事主比起來，再看看自己的生活，簡直是個菜雞，一片混亂。

( Youtube截圖）

中間也夾雜着不少氣憤的網友，認為這種上司真是無能+不得好死。確實，光看上司打電話那段，簡直能把人氣死！

( Youtube截圖）

隨着視頻的傳播，ちえ丸的遭遇更獲得了世界網友的廣泛關注，大家都對她感同身受並十分同情，紛紛出主意找方法。

( Youtube截圖）

來自各界的關心，讓ちえ丸的心情也逐漸的舒緩，在視頻播出的兩個月後，她在Twitter上報告說：感謝大家出的主意，在都嘗試了之後，現在的狀況已經比之前好很多了。

( Youtube截圖）

網絡的關懷，成為了舒緩情緒的救命關鍵

從最開始寥寥數言，甚至產生輕生念頭的語言，到數個月後多少顯得輕鬆又充滿希望的日常分享，網友無疑成為了ちえ丸的力量。

( Youtube截圖）

除了工作的吐槽日常之外，她也漸漸會在自己的頻道里，發布一些關於自己生活、旅行的視頻，與温暖友好的網友分享自己的生活。

恰好由於有一段時間日本疫情二次反覆，工作改成了遠距離辦公，讓她更有了充足調整自己的時間，飲食也漸漸規律了起來。並且隨着粉絲的增加，她也通過油YouTube獲得了一定額外的收入，補貼家用。

從最開始面對上司的語言暴力不知如何應對，到現在也開始漸漸的能夠承受來自職場上的心理壓力，思考自己工作能力的改善與提高。

8個月前，最壞的情況下，ちえ丸沒有被打倒，相信以後也一定不會！

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沉重的工作重壓，人們確實需要喘息

也許會有人質疑ちえ丸為什麼不換工作，其實之前日站君也介紹過，在日本當前的環境下，由於疫情影響，更換一份新的工作並不那麼簡單輕鬆。對於一般打工人來說，保住自己當前的工作已經不易，更別提像ちえ丸這樣以派遣身份，在「Black Company」中打工的女性白領。在如此高壓之下，還沒有被生活擊倒，日站君覺得她真的很令人佩服。

在當今，城市中工作的年輕人們精神壓力越來越大，不論是中國或是日本，像ちえ丸這樣的社畜其實並不在少數。據相關訊息顯示，目前城市的白領70%都多少存在因生活、職場等方面引發的心理亞健康問題，這個數字雖然沒有具體的統計，但是已不容人小覷。

聯想起最近發生的某知名大廠程序員不幸事件，未來幾年，對於我們這些職場社畜的心理關懷，真的是要予以重視，才會避免引發更大的社會問題。

那麼，不知道大家對ちえ丸的境遇怎麼看？亦或自己也有同樣的經歷呢？請和日站君談談自己的感想。

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