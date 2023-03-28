日本關西機場「暴力卸貨法」影片瘋傳 全部亂擺亂丟 官方急回應
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
近來日本關西機場傳出一段影片，畫面中有位裝卸貨物的物流人員，展現出非常粗魯的動作，任意將顧客們的貨物亂擺亂丟，令人擔心裏頭物品是否因此破損，影片傳出後也引起了軒然大波。
根據日本媒體「朝日電視台」報道，這段影片拍攝於本月21日的關西機場，可以看到該位物流員工，對待不管是大包還是小包的紙箱，通通都用扔擲的方式裝卸。
點擊放大瀏覽影片截圖：
+20
日本自由行7個新變化：口罩仲使唔使戴？關西機場呢個位要排1小時日本旅遊回程「做漏1件事」唔見15000日圓 網民：剛去東京都試過女網友日日幻想日本有幾好 終去東京旅遊秒崩潰：喪失熱愛的心了日本旅遊注意｜禽流感蛋荒 食店「雞蛋拌飯」慘變「豉油撈飯」
拍攝影片的民眾忍不住表示這樣亂丟大家的貨品，實在很擔心裡面的東西會不會被丟壞，希望能夠改善。
根據關西機場的說法，這一區應該都是日本國內的貨物，而畫面中的人並非直屬於關西機場，而是其他物流業者的員工。
不過畢竟事件是發生在關西機場，他們承諾會督促該物流業者，以免再有類似的狀況發生。
【延伸閱讀】女生落飛機驚見行李箱破爛如「被暴龍咬過」 竟係呢個原因造成（點圖放大閱讀）：
+13
網友們也痛批「搞不好是日常」、「這段影片讓我了解到，重要的東西還是得自己帶著」、「好像在國外也很常發生」。
「可能待遇不高吧，結果就隨便亂做」、「這只是有拍到的部分，可能看不到的還有更多」、「就只有督促嗎，沒有相關處分嗎」、「至少要公開是哪家業者吧」。
日本度蜜月慘被丟低 原地等到天黑後續更慘：現在悔婚還來得及嗎日本旅遊注意｜頑童殺入熱門登山景點破壞路牌 網民：會搞出人命日本一蘭就分店遭搗亂嚴厲警告 頑童「起飛腳」破壞陳設還拍片日本東京麥當勞「登登登櫈」被轟 靈感來自超級馬里奧這個機關？壽司郎之亂｜日本唔入餐廳一樣危險？瘋傳少年推手推車落扶手電梯坐日航商務艙飛東京 備註「素食飛機餐」 食物送來只有一條蕉
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】