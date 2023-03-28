日本關西機場「暴力卸貨法」影片瘋傳　全部亂擺亂丟　官方急回應

近來日本關西機場傳出一段影片，畫面中有位裝卸貨物的物流人員，展現出非常粗魯的動作，任意將顧客們的貨物亂擺亂丟，令人擔心裏頭物品是否因此破損，影片傳出後也引起了軒然大波。



根據日本媒體「朝日電視台」報道，這段影片拍攝於本月21日的關西機場，可以看到該位物流員工，對待不管是大包還是小包的紙箱，通通都用扔擲的方式裝卸。

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拍攝影片的民眾忍不住表示這樣亂丟大家的貨品，實在很擔心裡面的東西會不會被丟壞，希望能夠改善。

根據關西機場的說法，這一區應該都是日本國內的貨物，而畫面中的人並非直屬於關西機場，而是其他物流業者的員工。

不過畢竟事件是發生在關西機場，他們承諾會督促該物流業者，以免再有類似的狀況發生。

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網友們也痛批「搞不好是日常」、「這段影片讓我了解到，重要的東西還是得自己帶著」、「好像在國外也很常發生」。

「可能待遇不高吧，結果就隨便亂做」、「這只是有拍到的部分，可能看不到的還有更多」、「就只有督促嗎，沒有相關處分嗎」、「至少要公開是哪家業者吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】