【過勞時代】日本過勞問題未見解決　「社畜」本身也有責任？

編按：科技進步並沒有令過勞現象減緩。不論是為了搏表現而加班，還是強制性加班，這種方式也是對生理健康有莫大影響，更是對精神與心靈的摧殘。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「取代休閒型社會的《過勞時代》」，刊於01撐場】

去年年尾，台灣藝人高以翔抱恙參與高體能要求的綜藝節目錄影，不幸猝死，令社會認清過勞死不只在日本發生的現實。當芬蘭總理大刀闊斧地提倡四天工作周的同時，亞洲地區解決過勞工作的功夫彷彿還在原地踏步。

過勞工作的嚴重性早在十六年前由日本教授森岡孝二提出，森岡教授是大阪過勞死問題聯絡會會長，致力研究日本過勞死的問題，在1989年，他推算出日本將來因過勞而死的人數比交通意故的更多，引起社會廣大回響，在2004年完成過勞工作問題研究界中的代表作──《過勞時代》，成為日本研究過勞問題的珍貴材料和借鑒。儘管是十六年前的著作，在今天它讓我們反省哪些森岡教授預視日本改不了的傳統仍然還在，哪些作者提到的日本社會轉變真的發生。

高以翔猝死，令社會注意過勞死的問題。（Gage Skidmore/wikipedia）

科技進步，理應會達致「休閒型社會」的願景：科技取代人力，勞動力需求愈來愈少，工作時間大減但享受生產效率增加帶來的成果，人會為變得太過休閒而煩惱。但當繁複工作電子化後，雖然大大節省時間，現實打工仔的工作量卻愈來愈多。工作不再是以完成所需任務就好為目標，而是在同行、同事之間競爭愈來愈激烈之時，每個打工仔都以同樣的時間，誰能完成更多的任務，或者誰能承受公司愈施愈重的擔子為目標。

而且多虧電腦和手機，我們隨時隨地都能接觸到公事，令工作時間與私人時間的界線愈來愈模糊。我們為了表現自己作為打工仔的價值，紛紛失去理智地盤算怎樣才能全天候奮鬥，怎樣才能承受加班的壓力和摧殘，成為公司「需要」的人。日後更演變成如《過勞時代》所引用的例子，每天加班到連抱怨都沒有時間了。

現在每個打工仔都以完成更多的任務為目標，競爭風氣令工作時間與私人時間愈來愈模糊。（《我要準時下班》劇照）

森岡教授提出不少對策，作為打工仔、工會、企業有什麼要做，法律和制度應該如何修改。日本勞動基準法中規定每天工作8小時，每週40小時，但當中第36條（又稱「三六協定」）讓僱主開後門，勞資雙方只要簽署協議，僱主便可以隨意讓員工加班，但必須支付加班費。

在2004年的著作，森岡教授批評這條法例令八小時工作制毫無約束力，只是「一紙空文」，應該要再立新法例。然而在2016年，即著作面世後的12年，似乎依然沒有改善。厚生勞動省公布的《過勞死等防止對策白書》，指出2016年共191人被判定為過勞死，有些個案更揭發工時記錄造假。

雖然日本有規定每天工作8小時，但這條法例毫無約束力，很多員工仍要加班。（《無法成為野獸的我們》劇照）

近年過勞死的個案中，不乏年輕氣盛的職場新鮮人。每年求職季節，都見不少年輕人穿著整齊裝套，到處跑面試，只求能夠取得心儀企業的內定。加上日本轉工風氣不及其他國家，一旦進入心儀公司，大多數都希望做到退休，儘管轉工風氣近年的確漸漸普及，但面對心儀大手企業的內定在招手，初出社會的畢業生大多都會簽下加班的協議，如果不簽，公司便另選願意簽的人，入了公司簽了一年捱了一年，翌年不簽亦恐怕影響升職機會。面對在比誰奴性強，不是比效率的職場上，要改善問題，還是得改變最基本的心態開始。

除了工作做不完要加班，還有一種是「陪上司加班」。現今還有不少打工仔有著「上司沒走我也不能走」的心態，雖然完成了工作，但反正加班能賺個加班費，而且準時下班還會被上司微言，那不如就加班好了。這種加班態度比起被逼加班更難解決，幸而現在日本職場上不少年輕一代開始上位，為職場注入新動力，改變上一代的風氣。

大企業通常都要員工簽加班協議，使新人們非常苦惱。（《無法成為野獸的我們》劇照）

我們每天自嘲自己是社畜，把奴隸當成是自嘲的讚美，但正如森岡教授所說：「犧牲教育、娛樂、運動和參與社會的時間，削減吃飯、睡覺和過家庭生活的時間，以這種方式工作或者讓別人以這種方式工作，才是更大的罪惡。」

參考資料：

《過勞時代》 作者：森岡孝二 譯者：米彥軍 出版社：中和出版

《過勞時代》（書封）

內容提供：次所舞次子

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