日本政客選舉落敗當場「崩潰到瀡落地」　反應超誇張意外爆紅

選舉本就有輸有贏，但落選者得悉落敗時表現「淒慘到爆紅」可說是相當少見。近日有一段「開票影片」在網路瘋傳，一名日本的參選人在開票現場合掌祈禱，下一秒卻因落選崩潰哀嚎並當場躺地，情感爆發的畫面引發迴響。



日本4月9日舉辦統一地方選舉，佐藤伸廣（佐藤伸広）是新潟縣議員參選人，本月10日開票時，他在現場難掩緊張情緒，從畫面看見，佐藤伸廣先是雙手合掌呈祈禱姿勢，面色相當凝重。開票結果出爐時，佐藤伸廣發現自己因些許差距落選，當場跳起來崩潰大叫「啊啊啊」，下一秒整個人從椅子上滑落，倒在地板上難掩悲痛情緒。

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待整理好情緒後，佐藤坐在椅子上長嘆一口氣，更脫口說出「過了4年，還是這種結果」，一句話訴盡心中滿腔無奈，眼角更泛出淚光，模樣相當淒涼。

據悉這已不是佐藤伸廣第一次以些許差距落選，2015年時他當選成為新潟縣議員，不料卻在2019年挑戰連任失敗，當時他以218票的差距落選。

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等了8年的時間，佐藤伸廣再戰2023年選舉，不料再次失利，這次他因更小的差距，以173票與議員之位擦身而過，連續兩次成為落選頭，眼睜睜看著「歷史重演」令他更加悔恨。

開票現場畫面也被日本電視台新潟電視台21（新潟テレビ21）全程錄下，影片曝光後隨即掀起討論，網友紛紛留言表示「主要是因為票數差距太小，如果很懸殊也就不會這麼痛苦了」、「因為盡力了所以更沮喪吧」、「完全能體會他的心情」，也有人開玩笑稱「就像沒被選進奧運的運動員一樣」、「這就像你賭博砸了超多錢，結果最後一刻全部輸掉」、「這是畢業考試不及格時的我」。

因落選爆紅，讓佐藤伸廣成了另類網路紅人，事後他也在推特上公開道歉，「落選時，在鏡頭前展現了失態的模樣（從椅子上跌下來，還滾到地上），我將對此深刻反省」，不少網友對其真情留露表達支持。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】