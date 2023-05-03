查理斯三世︱從加冕雞到加冕批　王室藉慶典推美食　因1材料捱轟

英王查理斯三世（King Charles III）5月6日舉行加冕典禮，儀式各個細節都備受關注，包括宴會菜式。英國王室有趁慶典推廣美食的傳統，從英女王時代的「加冕雞」（Coronation Chicken）到這次查理斯典禮的「加冕批」（Coronation Quiche），都是希望帶動風潮，讓它成為「國民美食」，惟這次的選擇意外引發爭議。



在1953年英女王加冕禮上，藍帶廚藝學院倫敦校區負責創作的菜式加冕雞（Coronation Chicken）爆紅，此菜式也稱為加冕雞麵包（藍帶廚藝學院網站）

王室的慶典主題食物

在1953年英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）加冕典禮，宴會上的主菜加冕雞（Coronation Chicken，又稱加冕雞麵包）成為「國民美食」，廚師製作這道菜時把雞肉切碎、伴上咖哩醬，然後與麵包搭配，再附以椰子脆片及荷蘭豆。

這道菜的靈感來自1935年喬治五世的登基銀禧慶典上的「銀禧雞」（Jubilee Chicken），如銀禧雞一樣，在英女王的加冕禮上，加冕雞的食譜在國民間廣為流傳，傳媒也紛紛報道如何製作，不少廚師更會推出「改編版」，譬如加冕雞三文治。

查理斯加冕禮：英國王室公布的宴會主菜「加冕批」（Coronation Quiche）（英國王室）

查理斯的加冕批

據王室4月17日公布，查理斯國王夫婦這次欽點了主菜「加冕批」（Coronation Quiche）出現在5月6日的「加冕午餐盛會」（Coronation Big Lunch）上。

這道菜是一款酥脆的蛋餅，內有菠菜、蠶豆和龍蒿（Tarragon）。王室在網站公開食譜，附帶影片，教授國民如何製作「加冕批」。

英國王室的前任御廚Darren McGrady認為此很符合查理斯的口味，「他的母親英女王喜愛朱古力，他則愛任何有蛋與芝士的食物，給他製作過這食物很多次。」

▼英國王室也在網站介紹會在街頭派對出現的食物▼

王室落力宣傳，但在英國民眾面對生活成本上升、雞蛋供應短缺的情況下，這道用雞蛋製作的菜式在當地引起爭議，出現「他們最近有看過超市貨架嗎？」的質疑聲音。英國《每日郵報》在新聞標題直接指「加冕批」的原料雞蛋是最難買到的商品。

英國社會黨（Socialist Party）又發表文章《讓他們吃批》，批評王室「當我們其他人根本買不起午餐，尤其是雞蛋價格飆升。」

當然他們批評的對象不止是這個蛋批，更是花費不菲金額舉行的整個加冕典禮。

【同場加映】查理斯將繼承「被詛咒王冠」 擁有的前人均無好下場｜英女王逝世（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

【相關圖輯】哈里梅根驚悉英女王所賜豪宅遭王室沒收 一文看清這懲罰有多殘酷（點圖放大瀏覽👇👇👇）