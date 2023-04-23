查理斯加冕禮舉行前夕　哈里王子遭炮轟　卡米拉兒子罕見公開反擊

英國王室的「宮鬥」隨著查理斯三世（King Charles III）的加冕大典即將來臨，也開始進入白熱化的階段？



過去被視為「心機小三」的王后卡米拉（Camilla），在與備受世人喜愛的已故查理斯前妻戴安娜（Princess Diana）之間的愛情角力中得到最後勝利，原本該是戴安娜的后冠也即將在加冕大典當天，戴在她的頭上。

卡米拉被爆這樣鞏固後宮地位（點圖放大閱讀）：

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除了八卦雜誌稱卡米拉準備奪權、擠壓媳婦凱特（Catherine, Princess of Wales）的空間外，查理斯的次子哈里王子（Prince Harry），也在自己的回憶錄《備胎》（直譯）中批評卡米拉很危險，是個壞人，為了自身與媒體拉近關係、改善形象，會不停爆王室的料，甚至抹黑他的妻子梅根（Meghan Markle），卡米拉等於兩個媳婦都是她的潛在敵人，英王室後宮只許她一人獨大。

針對哈里的指控，以及各方的懷疑，卡米拉在上一段婚姻中所生的兒子湯姆・鮑爾斯（Tom Parker Bowles）表示：「我才不管大家怎麼講，這也沒有為了爭取什麼東西的計謀，我媽媽就是嫁給了她愛的人，事情就是這樣。」

（編按：湯姆是《星期日郵報》的專欄作家，他甚少公開談及母親。他接受The News Agents播客訪問時回應說，即使卡米拉加冕為后，她仍是他母親。他認為未來會有改變，但他不理其他人怎麼說。）

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可惜除了親生兒子力挺，卡米拉仍被報道對於加冕大典的細節都有意見，已經擺出王后的派頭，也安排了自己的孫兒們在典禮當天參與，甚至連查理斯的孫子孫女都不一定全員到齊。

卡米拉吞下外界的批評和歧視這麼多年，終於要登上大位，如果她真的準備好好利用王后的身份來出風頭、享受榮華富貴，似乎也不太令人意外。

（《星期日泰晤士報》引述卡米拉一名隨扈稱，對於哈里在書中的說法，沒人為之生氣跺腳或咬牙切齒，真實情況應更像是翻白眼吧。）

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