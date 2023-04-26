哈里王子與梅根看NBA獲電視直播　與當年威廉凱特反應相映成趣

英王查理斯三世（King Charles III）加冕大典即將在下個月初舉行，與王室公開不和的哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），決定由他隻身返英出席。



梅根將留在美國陪伴當天要慶祝生日的兒子阿奇（Archie），向來敵視梅根的英國媒體當然又是一堆謾罵，還有各種陰謀論。

不過在美國開心又自在的她，似乎對此早就見怪不怪，還與哈里一起欣賞NBA洛杉磯湖人隊與曼斐斯灰熊隊的比賽。兩人被拍攝到在觀察NBA的身影，只見他們出現在上方的超大型螢幕下方，笑著親密互動，一點也沒有不悅。

當年威廉凱特也試過 點圖看看兩對王室夫妻的反應：

+ 7

哈里和梅根不僅是炒作話題高手，亦是搶鏡頭的能人，在公眾眼前，他們永遠知道該怎麼表現，這次在NBA球場也不例外。

從網友反應來看，哈里與梅根在美國遠比英國受歡迎，就算仍有人諷刺他們：「怎麼這時就不覺得隱私被冒犯？」還是有粉絲稱讚兩人神采奕奕，有新時代王室貴族的風範，想來英國民眾又要看不下去了。

【相關圖輯】英版宮心計上演？傳卡米拉繼梅根後要對付凱特 確保後宮一人獨大地位（點圖放大閱讀）：

+ 12

延伸閱讀：

獨／瘦子結婚1年曝心聲 這些事改變成人生轉折

出櫃後受社會排擠！ 跨性別舞孃被政府下令封殺

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】