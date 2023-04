新書揭「凱特怒瞪梅根」背後故事　查爾斯一決定兩女反目成仇

英國王室威廉王子(Prince William)、哈里王子(Prince William)兩兄弟之妻凱特(Kate Middleton)與梅根(Meghan Markle),自一開始就被民眾期待能成為好妯娌,卻又不斷被媒體拿來比較,更發現愈比較愈不和。



哈里與梅根主動卸下王室重要成員身分搬到美國,凱特與梅根之間關係變得更疏遠,加上哈里為護妻數度抨擊英王室,砲火還不時射向凱特,更讓凱特對梅根忍無可忍。

近日推出的王室專書《我們的國王》(Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed)作者勞勃賈伯森(Robert Jobson)透露,凱特還有一件事對梅根氣到不行,那就是梅根害她沒辦法見英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)最後一面。

當英女王病重彌留時,王室各重要貴族都趕往蘇格蘭與她告別,威廉和哈里都沒有帶著妻子前往,哈里足足遲到了好幾個小時,被傳他一直要求王室准許梅根和他同行,王室都拒絕,到最後梅根才留在倫敦,由他自己趕去,卻已經太晚。

那時王室反對的理由是:「威廉同樣也沒有帶凱特過去。」其實,凱特本來是要去的。

勞勃賈伯森爆料,是英女王的兒子、威廉與哈里的父親查爾斯(Prince Charles)命令凱特與梅根都不准去,然而他其實只不歡迎梅根過去,無奈他心知若只排斥梅根,哈里一定會爆發,為了公平起見,只有連凱特也不能過去,讓一心想到英女王病床前向她最後道別的凱特憤怒不已,把錯全都歸咎梅根。

這也就無怪乎勞伯賈伯森之前透露,英女王過世後,威廉、哈里和凱特、梅根兩對夫妻一起走出溫莎堡向來弔唁的民眾致意,是凱特認為做過最艱難的事,因為實在忍不住對梅根的怒火。

當時也有攝影師拍到她冷眼瞪向梅根的畫面,原來是真情流露,再也沒辦法再裝和諧下去。

