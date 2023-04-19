新書揭「凱特怒瞪梅根」背後故事　查爾斯一決定兩女反目成仇

英國王室威廉王子（Prince William）、哈里王子（Prince William）兩兄弟之妻凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle），自一開始就被民眾期待能成為好妯娌，卻又不斷被媒體拿來比較，更發現愈比較愈不和。



哈里與梅根主動卸下王室重要成員身分搬到美國，凱特與梅根之間關係變得更疏遠，加上哈里為護妻數度抨擊英王室，砲火還不時射向凱特，更讓凱特對梅根忍無可忍。

近日推出的王室專書《我們的國王》（Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed）作者勞勃賈伯森（Robert Jobson）透露，凱特還有一件事對梅根氣到不行，那就是梅根害她沒辦法見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）最後一面。

被拍到冷眼瞪向梅根 勞勃賈伯森揭原因：那一刻要與梅根同行是她做過最艱難的事（點擊放大瀏覽相關照片）：

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當英女王病重彌留時，王室各重要貴族都趕往蘇格蘭與她告別，威廉和哈里都沒有帶著妻子前往，哈里足足遲到了好幾個小時，被傳他一直要求王室准許梅根和他同行，王室都拒絕，到最後梅根才留在倫敦，由他自己趕去，卻已經太晚。

那時王室反對的理由是：「威廉同樣也沒有帶凱特過去。」其實，凱特本來是要去的。

勞勃賈伯森爆料，是英女王的兒子、威廉與哈里的父親查爾斯（Prince Charles）命令凱特與梅根都不准去，然而他其實只不歡迎梅根過去，無奈他心知若只排斥梅根，哈里一定會爆發，為了公平起見，只有連凱特也不能過去，讓一心想到英女王病床前向她最後道別的凱特憤怒不已，把錯全都歸咎梅根。

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這也就無怪乎勞伯賈伯森之前透露，英女王過世後，威廉、哈里和凱特、梅根兩對夫妻一起走出溫莎堡向來弔唁的民眾致意，是凱特認為做過最艱難的事，因為實在忍不住對梅根的怒火。

當時也有攝影師拍到她冷眼瞪向梅根的畫面，原來是真情流露，再也沒辦法再裝和諧下去。

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