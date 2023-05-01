加拿大冰山激似「丁丁」爆紅　一柱擎天極壯觀笑翻網民

加拿大紐芬蘭（Newfoundland）每年春天都會出現許多冰山，但近期一座冰山引起多國網友的注意，因為外型真的太像男性生殖器。



使用空拍機捕捉到這一幕的男子更說，雖然它不如其他冰山那樣壯觀，但仍可能有30英尺（約9.1米）高。

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綜合CBC、SaltWire等報道，紐芬蘭當地居民皮瑞提（Ken Pretty）拍攝各種冰山照片，就在4月27日這天，他利用無人機空拍照片與影像時，在海上發現一座外型奇特的小冰山，並把這些照片發布在Facebook上。

「它明顯看起來像男性的陰莖」，皮瑞提表示，他知道這張照片一定會引起討論，但從未想過關注度會這麼高，就連在加拿大其他省分、澳洲、非洲的網友也在講這件事。

他還說，儘管它不像其他部分冰山那樣壯觀，但仍可能有30英尺（約9.1公尺）高，且能夠目睹到冰山的最佳狀態相當幸運，「它一直在融化，我的意思是，它可能會變軟」。

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這座冰山在網路上被封為「Dickie Berg」，取自於Dickie Bird一詞，是紐芬蘭對男性那話兒委婉說法。還有網友說，「也許我應該給他打電話」、「凍僵了」、「那不是冰山，是火山」。不過這座冰山已逐漸融化，許多前去觀賞的人都失望離去。

每年此時正是加拿大紐芬蘭的冰山季節，北極冰群會隨著洋流漂來，去年冰山量少，今年算是標誌性的一年。

依據加拿大冰業局統計數據，截至上週，光是紐芬蘭海岸就有200多座冰山，拉布拉多省海岸外也有至少數十座冰山，正向南移動。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】