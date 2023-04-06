英國電視台推「裸體教育」　成年男女脫光讓孩子觀看下體捱轟

近日英國公共廣播電視頻道「第四台」（Channel 4）製作播出的新節目《裸體教育》（Naked Education），直接找來成年男女「脫光」站在未成年人面前，稱要藉由展現不同身體樣貌，使所有體型正常化，打破孩子們對「正常體型」的刻板印象，引發議論。

讓未成年女生近距離「觀賞」男性裸體 點擊放大瀏覽節目截圖：

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《每日郵報》報道，「裸體教育」4日晚間播出第一集，節目中找來3女1男，一絲不掛站在一群14~16歲的青少年面前。

從網路上曝光的畫面可見，４名成年人突然卸下身上的浴巾，在孩子前裸體燦笑，而孩子們看到裸身男女時，紛紛露出驚訝和錯愕神情，還有人尷尬摀臉不敢直視。

節目播出後在英國社會引起一陣批評聲浪；觀眾表示，「孩子們即便沒看到裸體也能接受正確的身體教育」、「一群成年人真的有必要以教育名義，在孩子們面前炫耀下體嗎？」、「可憐的孩子們，他們到底需承受多少成年人的怪想法？」

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不過，節目主持人里察森（Anna Richardson）反駁表示節目「具有教育意義、充滿情感和歡樂」；英國青年心理健康大使喬治（Alex George）稱節目展現「身體積極性」；一名觀眾也指出「這讓孩子了解人體是件藝術品，裸體是自然的」。

《第四台》的發言人則強調：「所有參與節目錄製的孩子都是在監護人同意、且充分了解節目內容後才拍攝。」

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