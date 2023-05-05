朱克伯格「4分披」高速完成比賽　放棄練跑反而跑得更快｜跑步

Facebook母公司Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）原來是跑得之人！他周日在美國參加一項5公里的跑步活動，跑出19分34秒的成就，在885位參加者中排行第11位。朱克伯格之後在社交網站透露，近期少了練跑，多了習武，反而跑得更快。



朱克伯格分享運動手錶記錄的時間。（朱克伯格Instagram）

朱克伯格周日在美國史丹福大學參加「2023 Stanford Medicine My Heart Counts 5K」的5公里跑活動，在當地時間早上9時出發，在大學校園內兜個圈，花了19分34秒完成，達到賽前目標在20分鐘內跑完。計一計，朱克伯格這5公里路的平均配速為每公里3分55秒。

朱克伯格在Instagram分享運動手錶的紀錄時間及以的照片，他留言表示，與朋友跑了一場不錯的5公里，整隊人都達到20分鐘內的目標，而跑前、跑後的照片證明他們都全力以赴。在885位參加者中，朱克伯格排第11位，而在35至39歲的年齡組別中，他則排名第4位。

朱克伯格分享與朋友跑前、跑後的合照。（朱克伯格Instagram）

朱克伯格以前喜歡跑步，在2016年初曾發起挑戰，要在一年內跑365英里（約587公里），他當年在7月已經達成這個目標。不過，他已經放棄跑步習慣，因為他覺得跑步太多時間想其他東西，他去找其他可以令他忘卻工作煩惱的運動。最近，他喜歡上武術及巴西柔術。

朱克伯格。（Getty Images）

朱克伯格周日在社交網站上留言，分享跑得快的秘訣。他寫道：「我其實已經停止跑步一段時間，但透過MMA變得更強壯。在今次比賽前，我只是恢復跑了一個月，而我發現比以前跑得更快。」

他在另一則留言寫道：「巴西柔術令我更強壯。我現在已經很少跑步，但比我經常跑步的時候，我跑得更快。」