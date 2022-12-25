放假｜CEO假期怎過？朱克伯格豪買海岸滑浪　庫克喜歡的卻很平民

就算解封後國際旅遊的旅費、機票上漲，仍有近 6 成人表示還是想出國玩！你也是其中之一嗎？動身前，不妨來看看大企業的 CEO 們，都是怎麼度假、紓壓的。



全球疫情趨緩加上適逢寒假旺季，近期多數歐美國家掀起「報復性旅遊熱潮」。但由於班機需求量大增，衰退許久的航空業還來不及補齊人力，造成多國機場大誤點、多架航班取消。

多國機場旅客大排長龍，點燃很多人想出國的渴望。例如根據萬事達卡（MasterCard） 2022 年 7 月發佈的「台灣旅遊復甦關鍵洞察」顯示，有近 6 成受訪者表示，就算解封後國際旅遊的旅費、機票上漲，也想出國去玩。

在着手規畫出國旅遊時，也許能參考幾位歐美最有錢的 CEO 如何規劃假期。透過一窺富豪的度假生活，替想出國的玩心，望梅止渴一番。

即睇5位喜歡的放假方式，其中一人愛的竟不是奢華浮誇的享樂呢！（按圖了解）

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億萬富豪都怎麼度假、放鬆？5 位大 CEO 的「夢幻假期」

朱克伯格：出手買下萬坪夏威夷海岸、私人湖岸

Facebook創辦人、Meta 行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg 馬克．佐克柏）的夏季度假首選是到水域戲水。但與一般人不同的是，他經常出手買下自己專屬的湖邊、海岸。

2019 年朱克伯格花費超過 5900 萬美元，在加州夏季度假勝地太浩湖（Lake Tahoe）湖邊，買下兩棟並排豪宅，佔地超過 1.1 萬坪，還附帶約 200 米長的私人湖岸。

然而這仍無法滿足朱克伯格的度假需求。朱克伯格更大手筆的度假方案，是在夏威夷考艾島（Kauai）的海邊衝浪，他曾對媒體說這是他最能從工作心事中解脫的時刻。2014 年起，朱克伯格陸續購入考艾島北邊的土地，圈下超過 180 萬坪的私人建地，甚至還在土地上築起 2 米高的石牆，阻隔通往當地海灘的便道，一人獨享將近 800 米的海岸。

戴爾：圈地 5000 坪，興建隱密海邊莊園、戲水區

也選擇在夏威夷圈地度假的，還有戴爾電腦創辦人米高．戴爾（Michael Dell 麥可．戴爾）。戴爾在美國擁有淨值超過 510 億美元房產，即便名下豪宅一路美國德州延伸至東岸的波士頓、紐約，也無法滿足其對夏威夷度假天堂的嚮往。

戴爾在夏威夷熔岩區一塊名為 Kukio 的封閉私人領土中，連續購入 3 塊土地，圍成一片超過 5000 坪的建地，並在上面興建一棟名為 Raptor Residence 的豪華莊園。該莊園擁有 7 間臥室，還有 Kukio 最大的私人戲水區。

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布蘭森：買下一整座島嶼，打造私人度假天堂

買地蓋豪宅、莊園，對維珍航空集團（Virgin Group）布蘭森創辦人（Richard Branson理查．布蘭森）而言，可能不是太新奇的度假首選。

布蘭森不僅擁有度假莊園，還買下一整座小島。布蘭森名下的內克爾島（Necker Island）位於加勒比海的英屬維京群島。布蘭森將這座近 10 萬坪，被珊瑚礁、熱帶鳥類圍繞的島嶼，打造成一座私人度假天堂。

島上一整片的豪華度假村中，不僅有多座無邊際泳池、頂級 SPA 中心以及球場，水域上還有多項水上遊樂設施、浮潛設備。內克爾島也向部分高端客層開放，提供頂級的接待服務，是富豪間頗富盛名的度假島嶼選擇。

貝索斯：斥資 5 億美金，打造超級私人豪華遊艇

相較大興土木的度假方式，卸任執行長不久的亞馬遜（Amazon）創辦人傑夫．貝索斯（Jeff Bezos 傑夫．貝佐斯），似乎有許多時間能選擇更悠閒、浪漫的度假方案。貝索斯名下較著名的避暑別墅，僅有一棟在夏威夷，花 7800 萬美元購入的現成豪宅，相對其他億萬富翁看似不是太奢華。

但貝索斯近期斥資約 5 億美元，打造一艘超過 120 米長的私人遊艇，讓他能舒服愜意的遊歷各國海域。該遊艇甚至龐大到負責建造的荷蘭工程公司，一度考慮要拆除鹿特丹的一座大橋，才能將船從造船廠駛入大海。未來這艘遊艇若能成功下水啟航，預計將成為史上最巨大的私人豪華遊艇。

庫克：沒豪宅、私人潛艇，而是前往國家公園清幽健行

擁有 20 億美元資產，但以節儉著稱的蘋果執行長庫克（Tim Cook 提姆．庫克），既沒有大手筆的花錢買豪宅，也沒有私人遊艇。

庫克的度假首選，也許是眾多億萬富豪中，唯一你我都可參考的方案。庫克每年都會規劃到一個國家公園健行，欣賞風景、釋放壓力。2020 年受訪時，庫克就曾提及要到美國蒙大拿州的冰川國家公園度假。

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