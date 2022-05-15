兒童智力｜研究指兒童愛打機IQ較平均值高　兩件事無助腦部發展

隨着科技發展，許多未成年人比起戶外活動更熱衷上網，家長擔憂孩子長時間盯着熒幕看，會影響智力發展。然而，瑞典 Karolinska Institutet 研究發現，比一般人花更多時間「打電玩」的兒童，2年後的智商分數成長幅度竟超出平均值。相較之下，玩社交軟件、看電視則無助於智力發展。



根據英國《每日郵報》、美國新聞網站「科學日報」報道，這項研究涉及超過9000名9到10歲的美國兒童，首先進行了一系列心理測驗，以評估他們的一般認知能力（智力），並調查這些孩子花多少時間看電視、看影片、打電玩與使用網路社交媒體。兩年後，有5000多名兒童仍被追蹤調查，期間也重複進行心理測驗，並盡量控制各種變因。

研究發現，比平均花更多時間打電玩的10歲兒童，兩年後智力測驗分數成長幅度也高出平均值。（ 《暖男爸爸》劇照）

結果顯示，所有受測者每天平均花2.5小時看電視，打電玩1小時，使用社交媒體0.5小時，花更多時間打電玩的孩子雖然不一定比較聰明，但2年內的智力增長速度最快。Karolinska Institutet 學院認知神經科學教授 Torkel Klingberg 表示，舉例來說，打電玩時長排在整體前17％的兒童，兩年後的智力測驗IQ數值成長幅度比平均高出2.5分，「這是電子遊戲對智力發展有益的因果效應證據。

同場加映：飲食禁忌｜食物影響智商情緒 呢8類食物更會令孩子脾氣暴躁失眠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

研究人員也發現，長時間使用網路社交媒體或通訊軟件並沒有提高兒童智力，但也沒有造成害處，同樣地，看電視也並未對智力造成顯著的正面或負面影響。Klingberg 表示，智力不是恆定的常數，而是一種受環境影響的品質，這項研究仍有其侷限性，研究團隊將繼續探討其他環境因素的影響，以及兒童大腦發育與認知影響的關係。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】