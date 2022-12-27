全球IQ最高國家或地區執位　香港排名跌　台灣不再世一還有疑點？

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布了最新的國家地區的智力測驗排名，總共有108個國家地區參與，其中台灣位居第3。



然而在今年5月，台灣曾是世界最聰明的地區，如今被日本及韓國擠下榜首的位置，落居第3名。

香港排名同下跌 點圖放大比較上一次及最新排名：

芬蘭智力測試機構「Wiqtcom」公布了最新的全球智力測驗排名，第1名為日本（112.42）、其次是韓國（111）、第3名則是台灣（110.97）。

接下來第4至10名的國家為匈牙利（110.92）、意大利（110.55）、伊朗（110.43）、香港（110.37）、塞爾維亞（109.61）、芬蘭（109.15）及越南（108.31）。

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在今年5月，「Wiqtcom」曾公布過全球排名，當時台灣以平均116.07越居第1，其次為日本（112.69），接着是匈牙利（111.42），韓國（111.36）、伊朗（111.33），第6至10名則為香港、塞爾維亞、意大利、越南與芬蘭。

當時「Wiqtcom」指出，台灣因測試人數較少，導致平均結果未必準確，若有更多人參與測驗，或許結果會有所不同，相比日本測驗人數較多，因此數據結果可信性就更高。

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