日本警方掃蕩AV女優主題樂園SOD LAND　前員工與貴客大爆暗黑內幕

日本成人影片製作公司SOD社長井口翔，經營的「SOD LAND」，在沒有取得風俗經營許可下，讓AV女優等員工接待客人，今（16）日遭到警視廳逮捕。



引發許多人好奇，AV主題樂園「SOD LAND」究竟是什麼地方。

日媒《週刊文春》訪問了幾名客人和內部前員工，透露了內部的狀況。

點擊放大瀏覽AV女優主題樂園SOD LAND內部情況：

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SOD LAND於2020年10月在新宿歌舞伎町開幕。只要支付60分鐘3千日圓的入場費，就能和AV女優近距離面對面，店前總是排着長長的人龍。

店家牆上貼的告示指出，SOD LAND是SOD企畫的餐飲主題樂園，主題是「能見到AV女優」，從剛出道新星到熱門女優都會出現在店內。

「SOD LAND」總共有5個樓層，入口處詳細記載了每樓層的主題。除了1樓的櫃台之外，幾乎在各樓層都能與AV女優聊天喝酒。

4樓是禁止交談的「SILENT BAR」，以SOD公司拍攝成人片的魔鏡號（マジックミラー号）為主題，賣點是能透過魔鏡看到車內打扮清涼的女優。客人只要點餐，就能欣賞女優製作餐點時的性感演出。

3樓是能與知名女優同桌喝酒聊天的「SOD Syain Bar」，洋溢着歌曲及酒吧的氛圍。2樓則是能與風俗店女性聊色色話題的「風俗問診室」。B1則為「SOD女子社員酒場」，由即將出道的女優為客人製作餐點和聊天。

SOD LAND的官網記載了AV女優的班表，也不時會舉辦「黑辣妹日」或「制服日」等主題活動。過去在店內工作的女子透露，雖然打著餐飲店的名號，其實店內充斥着性的元素。說簡單一點，就像性感版本的女僕咖啡店。她指出，開店最初半年還有「無內褲日」或鞭打客人臀部的服務。但警方多次登門「指導」後，店內也數度改變接客方式或改裝樓層。

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據了解，店內除了AV女優外，也有引退的女優或風俗店從業者在工作。人氣女優主要在活動期間才會出現。AV經紀公司的關係人士指出，SOD LAND的女優主要在吧台後方跟客人聊天，跟風俗店不同，沒有過火的性服務。不只是男性客人，也有女性的女優粉絲來光顧。

一名於2022年夏天造訪過SOD LAND的男性客人則透露，由於是大公司經營的店，店內的照明其實很明亮，跟一般酒店或風俗店不同。客人在店內可以和AV女優同桌聊天，或是與其他對AV迷一同討論，感覺真的就像成人的主題樂園。

另一名客人則指出，在4樓魔鏡號的房間，穿着泳裝的女優會刻意搖晃胸部或臀部準備飲料或餐點，現在想想可能就是屬於介於「灰色地帶」的接客方式。

AV女優主題樂園SOD LAND是什麼？ 日本成人影片製作公司SOD經營的「SOD LAND」，是讓AV女優等員工接待客人的特殊餐飲店，位於東京新宿歌舞伎町。了解更多 AV女優主題樂園SOD LAND有什麼服務？ 店內充斥着性的元素，就像性感版本的女僕咖啡店或魔鏡號酒吧，曾舉辦一些主題令人咋舌的派對式活動……引起警方注意並登門「指導」……點擊了解更多

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