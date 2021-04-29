內地爆紅景點雪糕　粉絲搭飛機去為打卡　黃鶴樓、西湖也完美還原

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-29 16:32

以前每次度假旅遊回來，我會帶些當地特色的文創紀念品，比如故宮的彩妝、「奉旨出差」行李牌。而如今，內地旅遊景區文創界流行雪糕風。

繼先前紅出圈的故宮瑞獸雪糕之後，最近瀋陽故宮、首都博物館、滕王閣紛紛推出了新品。有粉絲為了買到黃鶴樓同款雪糕，甚至特地搭飛機去了武漢。

和其他旅遊紀念品不同，雪糕不方便帶回去，所以拿它在景區裏合影成了一種特別的旅遊紀念，也逐漸成為新的拍照打卡方式，下面整理出了一些內地熱門景點的爆款文創雪糕。

15個內地不同景點的文創雪糕，連黃鶴樓、故宮、靈山大佛、莫高窟、北京動物園也有！點圖看看這些景點不同款式的創意雪糕👇👇👇

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這些年來，原本肅穆的博物館、歷史人物都逐漸化身成為淘氣可愛的現代IP形象。最開始，冰箱貼、鑰匙圈等成了市面上常見的文創載體。後來文創界掀起一陣日系風，五顏六色的紙膠帶、筆記本等文具產品深受消費者歡迎。

而到如今，雪糕加入了文創產業的核心。文創的形式變活潑了，甚至可以吃進嘴裡，多元化的形式，讓大家更方便接觸到文化，文化也因此真正走入了年輕人的生活。

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