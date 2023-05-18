英國露體狂出沒　走到女子前掏出生殖器　遭「一句KO」敗走

英國沃靈頓（Warrington）街頭驚見露體狂，34歲的穆斯塔法（Dana Mustapha）靠近陌生女子，假裝從口袋裡拿香煙來抽，卻趁機掏出生殖器。



結果該名女子不但沒有嚇到，反而直接大笑嘲諷：「我2隻狗狗的陰莖都比你的還要大！」讓該位露體狂自尊心受損落荒而逃。

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外媒《鏡報》、《Mail Online》報道，根據英國沃靈頓地方法院文件，穆斯塔法為伊拉克公民，已有多次公然猥褻、暴露、隨地便溺等前科。

據悉，穆斯塔法也曾在納茨福德路地區（the area of Knutsford Road）當著學童的面脫下褲子，更曾在維多利亞公園的一個兒童遊樂區有多次騷擾行為，只要看陌生人靠近，就會馬上伸出手抓住經過的人。

此外，穆斯塔法也常常在一家商店閒晃，常常通過商家的窗戶盯著顧客，並在眾目睽睽之下在街上小便，店主為了防止他的惡劣行徑，只好縮短營業時間，並且通報警方處理。

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穆斯塔法還有攻擊路人、威脅的前科。穆斯塔法曾經尾隨一名遛狗的男性路人，大聲向該男子叫囂「我要Ｘ死你」，揚言割斷對方喉嚨、威脅要踢他的狗。過幾天又遇到該名男子，卻突然向該男子暴露生殖器，並且露出猥瑣的笑容，而該名男子隨即報警，並表示他不想繼續在同一個地區遛狗，防止穆斯塔法再接近他。

穆斯塔法被指控多項暴露、威脅、騷擾及毆打攻擊罪名，儘管全部都不認罪，仍被判46周監禁、賠償金及4年禁制令，同時也被登記為性犯罪者，禁止進入兒童遊戲區，或在開放公共場所接觸任何女性。

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