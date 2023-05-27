農場乳牛逃跑掉！牛仔騎馬公路全速奔馳追牛　網民：以為拍戲

美國密西根州（Michigan）公路上演「西部牛仔電影」！近日美國奧克蘭郡（Oakland County）貝拉福德路（Belford Rd）附近的I-75州際公路上，有一名男子騎着馬在路邊快速移動，他似乎正在追逐一隻體積巨大的動物。



原來是一名牧場主人騎着馬，在追自家的乳牛，後來底特律員警也介入幫忙，最後總算平息這場眾人都嚇壞的交通鬧劇。

這個情景，就如在拍攝美國西部牛仔電影似吧！（按圖了解）

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根據外媒報道，美國密西根州底特律警局（MSP Second District）在5月22日於Facebook發佈一則帖文，影片內容講述員警在5月21日下午時，開着警車行駛在州際公路上，目睹一名男子騎着馬，還有另一位坐在農耕用具上的人，好像是在追逐甚麼東西，後來跟上去後才發現，是兩名農場主人在找回逃跑的乳牛。

警方表示，當時乳牛似乎是受到驚嚇，用盡全力的向前衝刺，他們的追逐場地也從原先的道路旁，變成了路中央，情況相當危險。後來騎馬的男子試圖用繩索想要套住，但扔了好幾次都沒有套住，員警在過程中則一直緊跟在後，以便維持秩序，並保護主人和牛隻的安全，所幸最後有成功套上牛的脖子，才結束這場驚魂記。

影片上傳到Twitter後吸引超過百萬人觀看，許多網民表示：

．「若不說是在幹嘛，真的會以為是在拍電影」

．「做得太好了！牛仔和警員都是，幸好沒有任何人或者動物受傷」



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