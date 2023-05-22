美女OL不想坐辦公室　果斷辭職覓得「筍工」　免費住遍全球豪宅

美國一名年輕女子對每天坐辦公室的工作感到厭倦，果斷離職後反而找到夢寐以求的工作，不僅能夠四處旅遊，還可以免費住遍全球各地豪宅，過著令人稱羨的生活。



根據《鏡報》，34歲女子克里斯蒂娜（Kristina Corniel）來自紐約州揚克斯（Yonkers），過去從事人資工作，每週坐辦公室80到100小時，卻絲毫沒有成就感，果斷決定離職，後來竟找到一份讓她能夠免費住豪宅的夢幻工作，只需要幫屋主照顧寵物。

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她2016年辭去人事工作，隔年到泰國旅遊2周，旅途中結識一些在全球各地遠距工作的「數位遊民」（Digital Nomads），讓她決定效仿，一邊旅行一邊從事遠距教學，努力減少開支的過程中意外發現這種替人看家的工作（House Sitter）。

網路上的看家工作平台只需繳交會費，就可找到世界各地需要人看家的房屋。克里斯蒂娜目前已經住過加州、瑞士、倫敦和德州的10戶人家，停留瑞士蒙特勒（Montreux）長達1個月，盡情享受泡泡浴、煮起司鍋、開屋主的車。

當地一般酒店每晚要價200英鎊，代表她省下整整6000英鎊的住宿費。

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克里斯蒂娜提到：「我可以住在漂亮的地方，還可以省錢，對我來說有如當頭棒喝，不僅可以住進高級房屋，還有更多時間去探索。」

她和34歲的攝影師老公一起旅遊，幾乎環遊美國各州，也去過歐洲大部分國家，像是意大利、法國、西班牙、克羅地亞和德國，目前一邊從事看家工作，一邊當旅遊創作者，「我正在全世界建立一個令人驚嘆的網絡」，未來也計畫繼續下去。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】