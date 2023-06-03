英國AI機械人展場嶄露頭角 表情對答逼真 一句話令人心寒
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
英國科技公司研發AI人形機械人，它回話方式自然流暢，還有皺眉、微笑等多種表情，比過去的機械人更像人類，不過他也警告人類，要小心AI技術失控，變成浩劫。另外在倫敦的設計展上，出現AI機械人藝術家，專門設計家居用品。
英國研發的AI人形機械人Ameca一亮相就警告人類。
+10
AI帶來最可怕的噩夢是強大到能在人類不知情下，控制或操縱人類的世界。
由英國科技公司開發主打互動直逼真人，它說要阻止AI浩劫還來得及。
還沒（到來）重要的是，要意識AI技術潛在風險和危險。
能皺眉微笑表情超豐富因為頭部有數十個驅動器，一台7萬6千元港幣起跳最終目標是融入人類社會。
Engineered Arts創辦人兼執行長傑克森：「我希望不要聽到，Ameca說抱歉沒聽懂請重複，而是說，蛤。」
現在更出現現第一位AI藝術家。
AI機械人藝術家艾達：「我沒有像人類的想法和感受，但我很高興我的設計發人深省，幫助觀眾質疑新技術在我們生活中的作用。」
它創造一套家具用品靈感來自包浩斯等現代主義，只是細看有洞的勺子，根本裝不下任何液體。
英國足球隊隊長凱恩：「看到有女球員因傷病或重傷倒下，真是太可惜了我認為這裡展示的技術，肯定會有所幫助。」
英國足球隊隊長凱恩投資科技新創公司希望透過AI技術監測身體，識別弱點和受傷的可能性，來減少運動員的傷害。
【相關圖輯】純慾系「中日混血美少女」爆紅 網友懷疑又係AI繪圖 名字藏玄機（點擊放大瀏覽）：
+19
「教宗潮穿白色羽絨」照片瘋傳 被指首宗大規模AI繪圖假新聞AI聊天機械人Replika性騷擾用家 傳火辣自拍照 開發商急叫停日本夫妻自拍AV色情片放Pornhub賺5億日圓：非可持續 想引退Elon Musk製「美女機械人老婆」照片Twitter瘋傳 親熱要先入密碼英籍越南AV女優自爆：我還是處女 聲稱小電影全憑電腦後製
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】