英國AI機械人展場嶄露頭角　表情對答逼真　一句話令人心寒

英國科技公司研發AI人形機械人，它回話方式自然流暢，還有皺眉、微笑等多種表情，比過去的機械人更像人類，不過他也警告人類，要小心AI技術失控，變成浩劫。另外在倫敦的設計展上，出現AI機械人藝術家，專門設計家居用品。



英國研發的AI人形機械人Ameca一亮相就警告人類。

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AI帶來最可怕的噩夢是強大到能在人類不知情下，控制或操縱人類的世界。 AI機械人Ameca

由英國科技公司開發主打互動直逼真人，它說要阻止AI浩劫還來得及。

還沒（到來）重要的是，要意識AI技術潛在風險和危險。 AI機械人Ameca

能皺眉微笑表情超豐富因為頭部有數十個驅動器，一台7萬6千元港幣起跳最終目標是融入人類社會。

Engineered Arts創辦人兼執行長傑克森：「我希望不要聽到，Ameca說抱歉沒聽懂請重複，而是說，蛤。」

現在更出現現第一位AI藝術家。

AI機械人藝術家艾達：「我沒有像人類的想法和感受，但我很高興我的設計發人深省，幫助觀眾質疑新技術在我們生活中的作用。」

它創造一套家具用品靈感來自包浩斯等現代主義，只是細看有洞的勺子，根本裝不下任何液體。

英國足球隊隊長凱恩：「看到有女球員因傷病或重傷倒下，真是太可惜了我認為這裡展示的技術，肯定會有所幫助。」

英國足球隊隊長凱恩投資科技新創公司希望透過AI技術監測身體，識別弱點和受傷的可能性，來減少運動員的傷害。

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