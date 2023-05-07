英籍越南AV女優自爆：我還是處女　聲稱小電影全憑電腦後製

擁有越南血統的英國情色網美 Harriet Sugarcookie，在成人平台OnlyFans販售情色影片小有知名度，更在Twitter上有80多萬人追蹤，無論是透過直播、遊戲直播都有不少人觀看，但她最近接受Podcast訪談時突然爆料，「我從來未真正有過性行為」，表明賣出的影片都是透過換臉等後製技術完成。



英媒《每日星報》（Daily Star）報導，越南裔的Harriet從小在英國長大，靠着豐腴外型以及亮麗外型，在網路直播迅速走紅，更成人市場大賺訂閱費。

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她最近接受Podcast主持人Zherka 訪問時直言還沒發生過性行為，所有拍攝的情色影片都是透過deepfake的換臉技術、後製剪輯完成，並說她的房間全都是綠幕，再由她跟男生穿着套裝假裝發生性行為，與男優合作時力求影片要無比真實，更說還有一些是電腦特效模擬出來的畫面，自豪結果相當好，「如果粉絲認為我沒有的正做愛，他們怎麼會買我的影片呢？」

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不過Harriet向來語不驚人死不休，在她公布此事後，粉絲不但沒有抵制，反而引起不少網友群起訂閱她的影片，IG、Twitter也增加更多網友朝聖。

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