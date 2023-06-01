日本夫妻自拍AV色情片放Pornhub賺5億日圓：非可持續　想引退

有些人會和另一半一起創業，但要在網絡上公開私密畫面，可不是一件容易的事。



日本就有一對夫妻「Emuyumi Couple」靠着拍18禁影片，上傳到知名成人網站Pornhub賺錢，在2年內就賺到5億日圓（約港幣2809萬元）。

有台灣網友看到後感到驚訝，好奇其中內幕，話題曝光後掀起討論。

點擊放大瀏覽二人的影片截圖：

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據日媒《FRIDAY Digital》報道，「Emuyumi Couple」在2020年底開始拍攝Pornhub影片，男方先前受訪時指出，他們上傳影片的2個月後，就馬上賺到了200萬日圓（約港幣11萬），幾乎等同於他過去當上班族時的年薪。

現在2人成長得更加快速，拍片至今2年多時間，收入已經超過5億日圓。

有台灣網友看到消息後，以「日本夫妻拍Pornhub兩年賺5億？」為題在PTT發文詢問，如果素人夫妻拍私密影片，2年就可以賺到5億日圓，「那幹嘛去拍AV？年收直接大幅拋離什麼波多野結衣、三上悠亞了吧」，好奇這件事有可能嗎？

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文章曝光後就有網民指出，素人情侶只要認真經營，並釋出一段預告，之後再改成會員制或是要求付費觀看，其實都賺很大，「他們那個好像還要花錢開完整版」、「一些自營的做起來後，收入都是超級高」、「很多都是把預告片放Pornhub，工商付費連結」、「像是身材超頂不露臉的那種，自拍也賺很大啊」、「都自己來的話有可能吧，沒被抽（佣），當然都自己的」。

事實上，「Emuyumi Couple」先前受訪時也透露，2人從2020年底開始拍私密片，光是在Pornhub上的點擊分潤，每個月就超過30萬日圓（約港幣16,800元），比剛畢業的新鮮人還多。

且他們還有經營粉絲俱樂部，以會員制度吸引大批粉絲，會員每月可支付會費，享受大尺度影片，這樣算下來他們每個月就能入帳400萬日圓（約港幣22萬元）。

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「Emuyumi Couple」也說，其實起初拍片並不是為了發財，純粹只是想要激勵更多人觀賞而已，且靠着私密影片賺錢其實不容易，也有法律、營利結構等問題，有很多法規約束。

現在他們也有引退的想法，「因為上傳成人影片，不是一個可以永遠持續下去的行業」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】