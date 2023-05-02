哈里王子恐被趕出美國？　新書自爆吸毒黑歷史惹禍：為降心中傷痛

哈里（Prince Harry）、梅根（Meghan Markle）夫婦與英國王室「開戰」後爭議行為不斷，也因此在英國愈來愈不受人待見。



不過如今卻有消息指出，哈里可能會因為自己在傳記中的「自白」而惹上麻煩，最嚴重的情況下，可能會落得在英國不受歡迎、卻也無法待在美國的尷尬情況。

最主要的原因就是哈里在傳記中自爆的「毒品使用紀錄」。

坦言曾使用可卡因、迷幻藥 如屬實可被美國驅逐出境（點圖了解更多）：

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綜合《每日郵報（Daily Mail）》、《華盛頓檢查者報 （Washington Examiner）》等外媒報導，哈里在1月出版的回憶錄自傳《備胎（Spare）》當中，曾提及自己為了彌平心中傷痛或讓自己放鬆，曾有過使用大麻、可卡因、迷幻藥死藤水等藥品的紀錄。

哈里也坦言，吸食大麻、可卡因帶來的感受讓他得以獲得歸屬感，同時也能有效降低自己心中的創傷。

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不過美國保守派「傳統基金會（Washington : Heritage Foundation）」卻指出，申請簽證進入美國時，通常都不會開放「有吸毒歷史」的對象入境，懷疑哈里可能隱瞞了自己的吸毒史，又或者依靠自己的王室頭銜獲得好處，呼籲相關單位應該嚴正調查此事。

而倘若經查屬實，確認哈里有謊報、隱瞞的行為，將可能面臨公民申請遭拒，甚至是驅逐出境的下場。

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