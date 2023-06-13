英國王室︱怕被查理斯趕走　安德魯王子拒離別墅　裝修期間也不搬

英國多間傳媒6月12日報道，英王查理斯三世（Charles III）的弟弟安德魯王子（Prince Andrew）深怕遭哥哥查理斯趕出現時居住的王室別墅，即使別墅要裝修，他也拒絕暫時搬出，怕之後不能回去。



查理斯年初要求兒子哈里（Prince Harry）及其妻梅根（Meghan, Duchess of Sussex）遷出英國王室居所浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），事實上，英媒2月當時也有報道，安德魯王子同樣面臨要被趕出王家別墅，王室有意讓他轉為居住面積較小的浮若閣摩爾宮，但安德魯態度「抗拒」。

安德魯王子現時居住在位於溫莎大公園（Windsor Park）內、擁有30間房的別墅皇家小屋（Royal Lodge）。綜合《每日郵報》、《鏡報》等英媒6月12日指，伊利沙伯王太后（Queen Mother）本來居於屋內，她2002年逝世後，安德魯2003年遷入居住，並簽訂長達75年的租約，每周租金僅250鎊，他投入多達700萬鎊翻新別墅。

英國王室：安德魯王子2022年12月在英格蘭出席聖誕活動（Getty）

報道指，即使別墅目前要裝修，安德魯王子也不願搬離，怕無法再回去。

這並非查理斯與安德魯兩兄弟之間的唯一矛盾，英媒5月曾報道，查理斯已取消英女王過去每年為安德魯王子提供的25萬英鎊津貼。

《鏡報》引述親近安德魯的消息人士指，「他（安德魯）再清楚不過了。他不會離開，不會搬到另一物業，他有租約，他已花了數百萬來裝修這個地方，不想搬家。」

消息人士稱，無論是誰在幕後操縱，要趕走安德魯的方法只能是「把他拖出來」，消息人士認為這顯然不會發生。

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