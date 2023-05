英王查理斯加冕後發布肖像　王室大合照無哈里和安德魯王子

英王查理斯三世(King Charles III)5月6日舉行加冕典禮後,白金漢宮(Buckingham Palace)8日發布查理斯三世和王后卡米拉(Queen Camilla)加冕後的首張肖像,以及王室成員的合照。合照中沒哈里王子(Prince Harry)和安德魯王子(Prince Andrew)的身影。



在這張王室成員新合照中,沒哈里王子、安德魯王子、比阿特麗斯公主(Princess Beatrice)、以及尤金妮公主(Princess Eugenie)的身影。

英國iNews網站8日稱,這張照片在加冕典禮後拍攝,而哈里王子在典禮後立即返回美國加州(California),安德魯王子則因捲入美國淫媒富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)性醜聞而辭去王室職務。報道指,安德魯王子的女兒比阿特麗斯公主和尤金妮公主不被視為在職王室成員。

▼查理斯三世和卡米拉加冕後的首張肖像,以及王室成員的合照:

這張合照中的王室成員包括根德公爵(Duke of Kent)、告羅士打公爵夫人(Duchess of Gloucester)、告羅士打公爵(Duke of Gloucester)、安妮公主丈夫勞倫斯(Sir Tim Laurence)、安妮公主(Anne,Princess Royal)、查理斯三世、卡米拉、王儲威廉(William,Prince of Wales)、儲妃凱特(Catherine,Princess of Wales)、愛丁堡公爵夫人索菲(Sophie,Duchess of Edinburgh)、雅麗珊郡主(Princess Alexandra)、愛德華王子(Prince Edward,Duke of Edinburgh)。