哈里梅根揮別2000萬美元合約　與Spotify結束合作被嘲「2個騙子」

哈里王子與妻子梅根，2020年與知名音樂串流平台Spotify簽下高達2千萬美元（約1.56億港元）的節目合約，梅根於2022年8月至12月，也推出對談節目《Archetypes》。然而，雙方近日宣布結束合作。知情人士透露，兩人沒有達到生產力基準，將無法獲得天價報酬。就連Spotify主管都在自己的播客節目中，諷刺兩人是「可惡的騙徒」。



綜合外媒報道，哈里梅根與Spotify簽下天價合約後，兩人目前僅推出一季梅根主持的對談節目《Archetypes》。該節目總共有12集，目的是消除對女性的刻板印象，邀請瑪麗亞凱莉、網球好手小威廉絲等名人來賓。

在節目剛開始時，曾竄升至Spotify播客節目第一名，也曾獲得「People's Choice Awards」的流行播客獎。然而，最新消息指出，雙方6月15日宣布結束合約，節目將不會推出第二季。

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報導指出，Spotify陷入苦境，年初剛宣布縮減6%人力，上周也解僱約200名音訊工程師等員工。Podcast部門的經營特別艱困，面臨赤字。梅根的節目會遭到腰斬，也是受到此背景影響。然而，哈里梅根可能無法得到完整的報酬。關係人士指出，因為兩人沒有達到生產力基準。

體育主播兼Spotify主管Bill Simmons，6月16日在自己的節目嘲諷「『可惡的騙子們』，這才是我們該為他們（哈里與梅根）推出的節目」。另一方面，有關係人士則透露，跟同樣與Spotify簽約的奧巴馬夫婦相比，哈、梅兩人相對「懶惰」。因為簽下這種巨額合約，在這段期間卻只推出一季節目，無法讓人滿意。相較之下，奧巴馬夫婦和他們的製作公司，已經推出多檔播客節目。

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