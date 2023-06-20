格魯吉亞駐日本大使坐關愛座惹批評　一句話KO道德綁架

格魯吉亞（Georgia，又稱喬治亞）駐日大使列扎瓦在個人推特上傳搭電車的短影片，卻被日本網友指責不該坐在關愛座（優先席）。



列扎瓦回應：「重要的是，有需要這個座位的乘客靠近時，率先讓位的精神。」也得到許多日本人聲援。

列扎瓦18日上傳GIF檔，是他搭電車邊看書的模樣，下方留言卻是一片罵聲，有人說，「好想知道你在看什麼書」、「腳好長」、「最好別翹腳擋路」、「車廂這麼空，為什麼非坐優先席不可？」、「那裏是優先席喔」。

列扎瓦回應，有空位就坐，是沒有問題的。他說，不明白坐優先席但未造成任何人困擾，要被人糾正的原因是什麼，「你覺得理所當然的事就不顧慮我的感受，將奇怪的社會規則套在我身上，這才是不對的」。

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日本網友回應，「必要時優先讓位才叫優先席」，「優先席被沒有想讓位的人或是裝睡的人坐，還不如我先坐下，隨時注意有無需求者」、「優先是優先，不是限定席或專用席」。有人謝謝大使講出他平常很想說的話，「感謝你的勇氣發言」。

不過由於許多人說他翹腳太擋路，列扎瓦19日新傳一張正常坐姿的照片。

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