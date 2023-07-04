英國男超市買西蘭花　放雪櫃3天後驚見內藏活蛇　帶返商店索償

英國男子倫頓（Neville Lenton）6月初從一間Aldi超市購買西蘭花回家，並把蔬菜放進雪櫃，他指沒想到3天後竟發現西蘭花內藏活蛇，大吃一驚。他的妹妹更把蛇帶回超市，要求賠償，超市就事件致歉。



多間英媒7月3日報道，63歲的倫頓居於伯明翰，他6月2日在斯陶爾布里奇（Stourbridge）一間Aldi超市買下一個西蘭花，把它放進雪櫃，沒料到3天後準備煮飯時，他打開包裝，竟發現西蘭花內藏生物，他起初以為是毛毛蟲，後來才意識到體積大得多，是一條活蛇。

倫頓稱「這是可怕的，我不擅長應付蛇，幸運的是我沒有把西蘭花留在廚房內，否則牠（活蛇）就會在房子內走來走去。」

他又指居所內住有一名身有殘疾的兒子與年老的岳母，所以「這對我們來說是一個大風險。」

倫頓的妹妹Ann-Marie Tenkanemin把蛇直接帶回Aldi超市索償，據倫頓稱，超市職員也顯得很害怕。最後超市作出賠償，倫頓未有透露金額，但他認為金額不能彌補他們一家所面對的風險。

這條蛇之後獲安置到英國的達德利動物園（Dudley Zoo），專家判斷它是一條梯紋鼠蛇（ladder snake）。

Aldi超市發言人回應稱，供應商從未收過這類性質的投訴，並擁有健全流程來防止此類問題發生，「我們正調查這宗個別事件，並因沒有達到一貫的高標準而向倫頓先生道歉。」

↓閱讀更多：日本自由行注意｜勿吃「烏鴉肉刺身」 專家警告：極易食物中毒↓